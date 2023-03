Chimy Ávila, de gambetear en barrio Ludueña a la selección española

El Chimy dijo sentirse “orgulloso” por haber sido citado para el seleccionado de España. “Estoy muy feliz de integrar la lista previa. Sigo trabajando día a día, no me desespero y, si me toca, estaré muy orgulloso de defender la camiseta de España”, indicó el futbolista nacido en Rosario y nacionalizado español, en declaraciones que consignó el periódico deportivo español Marca.