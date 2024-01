Charrúas y Salaítos reviven, casi dos décadas después, el clásico rosarino de los sábados

Tras la fusión de la Primera C con la Primera D, categoría que no se disputará desde la presente temporada, la C reanudará su competencia en 2024 con 25 equipos: 13 que ya venían militando en la C, como en el caso de Central Córdoba, 11 provenientes de la D como Argentino, más Ituzaingó, descendido de la B, por lo que casi dos décadas después volverá el clásico del ascenso rosarino entre el Charrúa y el Salaíto, por la 5ª fecha del torneo 2024, en principio el sábado 2 de marzo. En tanto en la fecha 30ª el derbi será en la cancha del Albo.