Chamot no lo confirmó, pero tendría el equipo

Ortigoza. Será titular en San Pablo. Central necesita de su juego para poder ganar. Gustavo de los Rios

Central llegó anoche a esta imponente San Pablo sin confirmaciones. Aunque todo indica que José Chamot tiene definido el equipo que pondrá mañana en el Morumbí. Al menos es lo que se desprende tras haber realizado ayer a la mañana un nuevo ensayo táctico en Arroyo Seco. Es que el Flaco mostró los mismos apellidos que había exhibido el pasado domingo. No obstante, no habría que descartar que hoy cambie de parecer, ya que el canalla se moverá tempranito en las instalaciones de Palmeiras.

Los auriazules hicieron base en esta ciudad pensando en seguir con vida en la Copa Sudamericana. La gran velada ante el tricolor será mañana a las 21.45. El optimismo es el común denominador en cada integrante de la delegación que encabeza Chamot, quien viene de comerse un pesto terrible en Sarandí contra Arsenal en el estreno como técnico.

Con respecto a los once nombres que tratarán de dar el batacazo ante el elenco paulista, sobre todo luego del empate sin goles en Arroyito, la lógica marca que el Flaco realizará cinco variantes con respecto a los que fueron humillados por Arsenal.

Por más que no hay nada oficializado, ayer el DT puso de movida otra vez a Oscar Cabezas en la zaga central junto a Mauricio Martínez. De ser así, el colombiano ingresará por Elías Gómez, volviendo Alfonso Parot al lateral izquierdo.

Además, Leonardo Gil suplirá a Maxi González. Otra novedad es que Néstor Ortigoza ingresaría por el pibe Joel López Pissano, el uruguayo Washington Camacho por Germán Herrera y Marco Ruben haría lo propio por Fernando Zampedri.

En consecuencia, los once que saldrían de movida serían: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Mauricio Martínez, Oscar Cabezas y Alfonso Parot; Hernán Da Campo, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Joaquín Pereyra y Washington Camacho; Marco Ruben.

Todo puede variar hoy cuando el equipo auriazul realice el último retoque táctico en las instalaciones de Palmeiras en horario matinal. Luego se verá si el entrenador confirma la formación que llegó a Brasil pensando sólo en pasar fase.

