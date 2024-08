Central ya está con la cabeza puesta en Atlético Tucumán

Matías Lequi no podrá contar con Mallo y se aguarda por la recuperación de Copetti, pero el técnico canalla pondrá lo mejor que tiene a disposición

Central regresó inmediatamente después del partido y tras el arribo en la madrugada de este jueves el plantel quedó liberado hasta el viernes por la mañana, momento en el que el grupo se reencontrará en el predio de Arroyo Seco para iniciar los entrenamientos de cara al choque del próximo lunes ante Atlético Tucumán , por la Liga Profesional . Para ese partido el entrenador Matías Lequi seguramente meterá mano en el equipo ya que seguramente no podrá contar con Facundo Mallo . Se espera por la evolución de Enzo Copetti , pero es difícil que el delantero pueda estar.

A Central no le queda otra que dar vuelta la página y focalizarse en el torneo local después de lo que fue la dolora eliminación en Copa Sudamericana a manos de Fortaleza. La angustia, por supuesto, se debe a que se despidió de manera temprana del plano internacional, pero sobre todo porque se dio en un partido en el que el equipo había hecho lo más importante: ponerse en ventaja.

Y lo que se viene es Atlético Tucumán , de muy buen andar en el torneo. Para ese encuentro Lequi sabe que no tendrá disponible a Mallo, quien llegó con lo justo al choque ante Fortaleza por una molestia en el aductor y que tuvo que salir porque exigió la zona afectada y debió ser reemplazado en el complemento. Para ese puesto quien pica en punta es Miguel Barbieri , quien fue justamente quien ingresó por Mallo en Brasil y además jugó como titular en cancha de Independiente. Otro candidato es el juvenil Juan Giménez .

Los once de Brasil. La mayoría de ellos estarán el lunes cuando Central reciba a Atlético Tucumán.

Pero también será esencial ver qué pasa con Copetti. El delantero también estuvo en duda por un problema gastrointestinal y no llegó al ciento por ciento, pero en el primer tiempo sufrió un golpe (aparentemente en la zona intercostal) que le impidió. Fue reemplazado en el entretiempo para no gastar una ventana.

Matías Lequi se verá en la obligación de meter mano en el equipo. La zaga central perderá un nombre: Mallo.

No se sabe qué tan recuperado está Marco Ruben tras la molestia en el isquiotibial derecho que sufrió en el clásico (de allí en adelante no jugó más) y el goleador es el principal candidato a tomar la posta de Copetti, pero habrá que ver si están en condiciones de jugar. Si eso no ocurre, el centrodelantero saldrá de Tobías Cervera y Luca Martínez Dupuy.

Para el resto del equipo habrá que esperar, pero salvo que aparezca algo raro, la mayoría de los que actuaron en Brasil deberían ser los titulares ante Atlético Tucumán. Es que el entrenador ya no tiene motivos para rotar y en caso de hacerlo lo hará exclusivamente por algún impedimento físico de alguno de los futbolistas.