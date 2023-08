Central y una forma de jugar que no colma expectativas

El esquema que implementa Miguel Russo de visitante parece más para aguantar que para ir por la victoria. El canalla hace rato que no puede volverse con una alegría.

Para este Central la cosa ya no pasa por un esquema u otro jugando en condición de visitante porque el resultado suele ser siempre el mismo. Esta vez quedó demostrado en cancha de Banfield, donde Russo intentó una vez más con los tres centrales en el fondo, una apuesta que claramente no funcionó . Pero un dato: al igual que lo sucedido en cancha de San Lorenzo, tras el gol del rival el entrenador canalla cambió sobre la marcha, apostando por el dibujo con el que el equipo suele jugar en el Gigante de Arroyito. Tampoco lo levantó.

La primera conclusión, rápida por cierto, es que hay un claro pensamiento de que la línea de tres alcanza para una meta en particular, no perder , pero también que una vez que está abajo en el marcador es imposible remontarlo. Por eso el retoque en el entretiempo, con los ingresos de Lautaro Giaccone y Agustín Toledo.

Es cierto, que todas las veces que Central jugó así fueron muchos más los empates (seis) que las derrotas (tres), pero es evidente también que no es la forma ideal para sumar de a tres. Porque ya van diez partidos, incluida la caída ante Talleres cuando jugó con 4 en el fondo, en los que Central no puede ganar de visita, tras la lejana victoria en cancha de Huracán. Todo lo bueno que hizo el equipo en el torneo anterior fue por el sostén de local , que se contradice claramente con la pálida imagen lejos de Arroyito.

El equipo de Russo necesita ser confiable. Y si no lo logra rápido le puede traer un altísimo costo, en un torneo corto, donde habrá mucho menos tiempo para reponerse. Central es hoy un equipo con problemas, que van más allá de cualquier esquema. Esta vez también se armó para aguantar primero y arriesgar después. Algo que hasta aquí no le alcanza.