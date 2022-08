Central y una eliminatoria para subir o bajar la espuma

Vuelta de página en Central. Pasado el porrazo por la Liga Profesional ante Central Córdoba (SE), el telón se corre para darle paso a otra historia, que no es una más. La Copa Argentina siempre generó un encanto especial en la vida de Arroyito, pero en esta ocasión hay unos cuantos condimentos que la hacen también particular. Para Central esta vez corre lo deportivo, pero también lo político. Quien no lo entienda de esa forma no estará dimensionando la real implicancia de seguir o no en carrera y, por supuesto, de las consecuencias que cada una de esas alternativas generaría. Pero claro, desde lo meramente futbolístico estará el deseo de echarle una palada de tierra a lo que fue la paupérrima puesta en escena el pasado lunes, para intentar tapar ese mal paso con un pase a los octavos de final frente a Quilmes (a las 16.30, en cancha de Belgrano de Córdoba). Allí en octavos quien ya espera es Deportivo Madryn.