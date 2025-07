Central y el esfuerzo por Alejo Veliz: el viaje a Inglaterra que buscó negociar cara a cara

En Arroyito esperarán un tiempo más por el 9, por quien se está haciendo el máximo esfuerzo en el contexto de una negociación compleja. Cada mercado de pases tiene sus particularidades y este no es la excepción. Al menos en Central , donde ya se garantizó de un refuerzo de alto impacto como lo es Ángel Di María . Pero al plantel le faltan algunos nombres y desde hace varias semanas se tiene muy en claro que el jugador apuntado es Alejo Veliz, el centrodelantero surgido en Arroyito, cuyo pase pertenece a Tottenham de Inglaterra .

Por él se sigue trabajando en una negociación que tiene algunos matices que hasta aquí no se conocían, como lo que fue e l viaje de alguien de Central a Inglaterra .

Este solo hecho es un indicador claro de hasta dónde llega el deseo de Central. Es que cuando Veliz fue transferido al club inglés, a mediados de 2023, no hubo reuniones presenciales entre las partes para acordar el traspaso del jugador, al menos no trascendió nada en ese sentido. Pero en esta ocasión fue diferente. No hay acción que garantice que esta historia tenga un resultado positivo, pero cuantos más flancos puedan ser cubiertos, mejor, al menos así lo entienden de este lado del océano.