Central volvió a perder y ya suenan las alarmas en Arroyito

Para este Central no hay caso y en la pendiente que empezó a transitar no hay nada que lo detenga, ni la experiencia, ni las ganas de los pibes. No hay soluciones por parte de Tevez frente a un equipo que lejos de recuperarse del golpazo que se pegó en Copa Argentina demostró que está más para la preocupación que para la sonrisa. Tigre se lo hizo saber y se lo dejó en claro, golpeándolo en el amanecer del partido y marcando el terreno de que esa reacción que el canalla necesitaba no se iba a dar en la noche de Victoria. Un tropiezo más (fue 1-3, con un doble del hijo del Chapa Retegui) en esta ya seguidilla de malos resultados que empiezan a jaquear cada vez más el ciclo del Apache.