Central: a veinte años de la victoria ante San Lorenzo con Pablo Vitti como figura

“Qué 20 años no es nada”, dice en su letra el tango "Volver", inmortalizado en la voz de Carlos Gardel. Y la frase aplica al partido de este sábado, cuando Central visite a San Lorenzo por la penúltima fecha de la fase clasificatoria de este Apertura 2025. Es que los Auriazules llevan 20 años sin vencer al Cuervo por torneos locales en el Nuevo Gasómetro . La última vez fue en marzo de 2005, con una actuación consagratoria del juvenil Pablo Vitti, que por entonces emergía como un jugador de gran futuro. Durante estos 20 años de sequía, los de Arroyito consiguieron un triunfo visitando a los azulgranas, pero fue por Copa Sudamericana, en la edición 2021 de esa competencia que organiza la Conmebol.

“Van a pagar entradas sólo para verlo jugar a Vitti”, había dicho Zof al término del encuentro sobre la actuación del delantero auriazul, autor de un doblete y gran figura de aquella victoria Canalla en suelo Azulgrana. Por entonces, se hablaba de un fuerte interés de Atlético Madrid por conseguir los servicios de Vitti, de 19 años, por quien los españoles parecían decididos a pagar varios millones de dólares, algo que finalmente no sucedió.

“Vitti es un chico con una condición técnica sensacional y es bueno que lo tengamos nosotros acá. Vitti es de esos jugadores que la gente va a ir a ver. Cuando jugaba Maradona la gente lo iba a ver Maradona. No queremos comparar, pero son jugadores que la gente va a ir a ver”, dijo Don Ángel tras ese triunfo de Central elogiando a un Vitti que, unos meses más tarde, fue campeón con la selección argentina sub-20 en el Mundial de Holanda, donde compartió plantel con Lionel Messi y Sergio Agüero, entre otros.

Vitti no pudo brillar del todo

Más allá de los elogios de Zof de aquella noche, la carrera de Vitti en el fútbol estuvo marcada por los altibajos y el delantero no alcanzó el brillo que vaticinó Don Ángel. Tras su etapa en Central, donde no se consolidó como titular, Vitti hizo carrera en el fútbol con su paso por Banfield, Independiente, Tigre, San Martín (San Juan) y All Boys en Argentina. Y también jugando en el exterior en clubes de Ucrania, Canadá, Perú, México, Ecuador y Grecia.

En cuanto a la racha de partidos sin triunfos de Central por el torneo local en el Nuevo Gasómetro, los de Arroyito acumulan 13 juegos y 20 años sin triunfos, con 4 empates y 9 derrotas. En esos encuentros, el Ciclón anotó 21 goles y los auriazules apenas 11.

Eso sí, en este tiempo sin victorias por torneo local, el Canalla derrotó de visita al Cuervo por Copa Sudamericana. Fue en mayo de 2021. En esa oportunidad, Central venció a San Lorenzo por 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro. Los goles del equipo que dirigía Kily González fueron obra de Federico Gattoni, en contra, y Emiliano Vecchio. En ese equipo atajaba Jorge Fatura Broun, quien será titular este sábado después de haber estado en el banco el partido anterior, en el triunfo de la fecha pasada ante Instituto, en el Gigante.