Central va por la llave que le permita abrir varias puertas

Un nuevo punto de partida, y van... Hace años que en Central cada inicio de ciclo despierta expectativas y este no será la excepción, porque tiene un par de objetivos claros, que caminarán de la mano, por eso el final del camino podrá encontrar a este equipo de Miguel Angel Russo con algo en los bolsillos o en situación de default. Los 14 partidos que tiene por delante en esta Copa de la Liga le servirán para ir por algo más de protagonismo que el mostró en el último torneo y, en paralelo, para sellar el pasaporte a una copa internacional. Logrando el primer objetivo, el segundo llegará por decantación, y viceversa. Lo cierto es que en la tarde de hoy pondrá primera frente a Atlético Tucumán con el desafío inmediato de no olvidarse de todo lo bueno que hizo como local en la Liga Profesional .

El contexto no parece el ideal, al menos el que muchos imaginaron después de aquel tremendo golpazo que se dio frente a Chaco For Ever, con eliminación mediante de la Copa Argentina. Porque no fue sólo el mazazo, sino también la pérdida de Alejo Veliz, su máxima figura, quien por ahora tiene reemplazo con lo que ya había en el club y no por la llegada de un refuerzo. Desde ese punto de vista, Central iniciará esta Copa de la Liga con menos potencial que con el que terminó el primer semestre.