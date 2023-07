Central tiene un panorama copado por delante antes de enfrentar al campeón River

El último once de Central en el Gigante. Bien parado de cara al encuentro ante River.

Si el fútbol fuera una ciencia exacta, el viejo Prode hubiera tenido en sus épocas de gloria cientos, miles de ganadores. Por supuesto no lo es y eso lo hace tan apasionante, aunque últimamente vienen naturalizándose demasiadas casas virtuales de apuestas que en muchos países, y en muchos deportes, ya han expandido su mancha voraz. No se habla aún de eso en la Argentina y todo (o casi) se refiere a lo que pasa en el campo de juego. Y en esas circunstancias, Central tiene ante sí un panorama más que optimista. A corto plazo, la visita del campeón River el domingo lo encuentra bien posicionado para llevarse todo. En lo mediato, ya se vislumbra que terminará el semestre en zona de copas y en el largo plazo, las perspectivas también lo ubican en el terreno de lucha por ir a la Copa Libertadores, además de que las llaves en la Copa Argentina se le abrieron como para poder soñar también.

Todo eso, claro, y más allá de altibajos, de partidos no tan buenos, se debe a que Central mostró aptitudes como para mostrarse un equipo competitivo, confiable, aún cuando a veces eligió que el otro asuma el protagonismo. Que trabajó mucho para estar en el 6º lugar de la Liga Profesional, que no por nada se mantuvo invicto en el Gigante y mostró un buen poder de fuego, pese a jugar con un solo delantero. De hecho es el cuarto equipo más goleador de la Liga y eso le permitió disimular su vulnerabilidad abajo.

El Gigante tiene para Central un plus ante los grandes

Por eso, lo dicho, está cerquita de terminar el semestre en zona de copas, algo que casi logrará si este sábado Belgrano no vence a Estudiantes en La Plata, con lo cual un empate ante River lo asegurará. Si gana, no depende de nadie.

Y no suena tan ilógico que pueda terciar por la victoria. Por el mencionado invicto en el Gigante y porque River ya logró el objetivo de campeonato en la fecha pasada. No tendrá esa presión y además no vendrá tan feliz a Arroyito. Si bien se coronó frente a Estudiantes en la fecha pasada, el jueves mordió el polvo en la Copa Argentina y quedó afuera rápido, en 16avos de final, ante Talleres y por eso vendría además con equipo alternativo.