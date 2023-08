Central trabaja pensando en el amistoso ante Sarmiento

Lo cierto es que en esos partidos Russo evaluará el rendimiento de sus jugadores de cara a lo que será el debut en la Copa de la Liga , ante Atlético Tucumán , pero no habría que esperar grandes sorpresas en el equipo. Lo único que podría llegar al DT canalla a probar con algo distinto es que algunos de los futbolistas no estén al ciento por ciento desde lo físico.

Sí será importante saber quién será el elegido por Russo para ocupar el puesto que dejó vacante Alejo Veliz. Los candidatos son dos: Octavio Bianchi y Luca Martínez Dupuy, aunque el ex All Boys pareciera sacar una luz de ventaja.

RCRC2.jpeg El plantel de Central trabaja desde el martes en Arroyo Seco y Martínez Dupuy espera por su chance.

Pero se trata de una especulación más en medio de otras tantas que podrían hacerse sobre un equipo que por estos días trabaja con la base que quedó del torneo pasado, pero con varias ausencias y ninguna cara nueva. De allí la necesidad del entrenador de empezar a contar con refuerzos.

El plantel canalla retomó los entrenamientos el martes por la tarde y sólo este miércoles y jueves habrá jornada en doble turno. Para la semana que viene habrá una especie de estabilización de las cargas porque será la semana previa al debut en el torneo.

Un colombiano en análisis

A poco más de una semana del arranque de la Copa de la Liga en Central los refuerzos todavía no aparecieron, lo que no quita que desde la dirigencia no estén trabajando en el tema. Se sabe que una de las prioridades está en la ofensiva, tras la salida de Alejo Veliz, y uno de los nombres que el cuerpo técnico canalla estuvo analizando en estos días es el de Marco Pérez Murillo, delantero colombiano que milita en Aguilas Doradas Rionegro.

Es no quiere decir que haya una negociación abierta ni mucho menos, pero sí que es uno de los apellidos en carpeta, por los que se están realizando las evaluaciones pertinentes, sobre todo para ver si puede dar el perfil de jugador de Central.

Pérez Murillo es hoy el máximo anotador del torneo colombiano con 14 tantos en 24 partidos, entre Apertura y Finalización. De hecho, Aguilas Doradas Rionegro terminó primero en el Apertura 2023.

Murillo.jpg Marco Pérez Murillo hoy es el máximo goleador del fútbol colombiano y eso despertó interés en Arroyito.

El delantero colombiano tiene 32 años y la extensa trayectoria, incluso con paso por el fútbol argentino. Jugó en Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente y Belgrano con mejor performance en el equipo platense.

Desde las entrañas de la dirigencia dejaron entrever que el nombre de Pérez Murillo es uno de los que figura en el radar y que Russo lo estuvo analizando. Por supuesto que no es el único nombre apuntado. Es que el cuerpo técnico canalla tiene un abanico un poco más amplio en la búsqueda del centrodelantero, pero lo que confirmaron desde la sede de calle Mitre es que es una de las alternativas.

Central tiene un cupo de extranjero libre (los otros son Facundo Mallo, Alan Rodríguez, Jaminton Campaz y Jhonatan Candia) y frente a la dificultad de hallar un goleador del fútbol argentino la búsqueda cruzó las fronteras.