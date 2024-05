Central, a todo o nada en cuestión de copas

Central está frente a los 90 minutos más importantes en lo que va del año y no tiene margen de error para lograr el pasaje a octavos de final de la Copa Libertadores. Debe derrotar a Peñarol porque de lo contrario lo que se meterá en el bolsillo es el premio consuelo, que no está nada mal por cierto, pero que no deja de ser un premio consuelo: la posibilidad de jugar un play off contra alguno de los segundos de la Copa Sudamericana para continuar en ese terreno internacional.