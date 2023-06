Central tiene otro paso que dar, otro escalón que subir

En la recta final del torneo, Central camina con sus necesidades habituales, que no necesariamente están relacionadas con las urgencias. Lejos de haber un escenario que lo acose o lo perturbe, a este Central de Russo lo motiva el desafío de mantenerse en la parte alta de la tabla. Porque ganarle a Colón en la tarde-noche de este domingo en el Gigante implicaría meter un salto de consideración y quedar mucho más cerca de la zona de clasificación a Copa Libertadores .

Lo que sí es un hecho es que esta vez Central no llega cabizbajo por una derrota de visitante. Es cierto, tampoco ganó, pero el empate ante Barracas Central le sirvió al menos para entender que un triunfo frente a Colón tendrá algo más de valor que muchas otras victorias (aquellas que se dieron tras una derrota como visitante) logradas en el Gigante.

Central2MB.jpg Central está protagonizando un buen torneo, especialmente en condición de local. El último en el Gigante venció a Instituto. Marcelo Bustamante / La Capital

Y si de entusiasmo y confianza se trata, qué mejor forma que ir en busca de ese acercamiento a zona de Libertadores que jugando en Arroyito, donde el equipo ha demostrado con creces que es algo que no sólo no le pesa, sino que se siente extremadamente cómodo asumiendo la responsabilidad. La cantidad de años (16) que hace que Central no le gana a Colón es el Gigante es toda una estadística, pero mucho más asidero tiene hoy para el canalla esos 10 partidos que lleva en su estadio en este torneo, en el que casi todos fueron triunfos (sólo empató dos, Unión y Boca).