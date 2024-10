Central sumó un punto que puede rendir si la cosecha en lo que viene tiene mejor rinde

Central está en un momento de vida futbolística que ya no le da para relajaciones ni nada por el estilo , por eso cada partido que juegue de aquí al final del torneo será puesto bajo la lupa, y no sólo desde el juego, sino en lo que tiene que ver con el resultado. Luego de estos 90 minutos en cancha de Instituto lo que quedó fue la imposibilidad manifiesta de poder dar el salto de calidad que la situación amerita. Fue un punto que lo deja patinando en la zona en la que arrancó la fecha, con una distancia importante con los que están ingresando a la próxima Copa Sudamericana y sin haber podido pegar una escalada importante en las posiciones de la acumulada. Este punto podría ser una semilla para lo que viene si la germinación es inmediata y la cosecha en los próximos encuentros está a la altura.

Y la razón para entender que eso no puede conformar es que el Canalla ya no tiene demasiado hilo en carretel. A esta altura del campeonato ya no importe que juegue de local o de visitante, sino que pueda sumar de a tres.