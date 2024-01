Central sumó a Franco Ibarra y busca un zaguero central

En Central todo se maneja con mucho hermetismo. En general los clubes tratan así de que no se les escape algún refuerzo en los mercados siempre fluctuantes y donde lo que hoy es blanco, mañana es negro. Pero en este caso la dirigencia canalla no descansa y tiene claro los puestos a reforzar que les pidió Miguel Angel Russo: un zaguero central, un lateral derecho, un volante central y un centrodelantero son las prioridades. Esas son las urgencias y algunos casilleros tienen nombre propio, con negociaciones que se pusieron en marcha y están al caer, como la del jugador de Atlético Rafaela, Agustín Bravo . Y otras adelantadas por Ovación, que recién se confirmaron a última hora del viernes y fue la incorporación de Franco Ibarra, el primer refuerzo. Mientras, el plantel auriazul regresó de sus breves vacaciones y puso primera en Arroyo Seco, sin Jaminton Campaz y con otras novedades.

Para el doble 5 que usó habitualmente, ya no está Agustín Toledo, al que no se le renovó el contrato y volvió a Temperley, mientras que el regreso de Walter Montoya después de la lesión en el tobillo no lo devolvió al puesto y tampoco se le renovó el contrato. Tampoco Dannovi Quiñones, con contrato hasta mitad de 2024, deslumbró.