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Jorge Almirón: "El error fue por intentar jugar y la responsabilidad es mía porque les pido que jueguen""

El DT canalla hizo una fuerte defensa del zaguero central. Y sobre partido en sí dijo: “El rival aprovechó las situaciones que tuvo y el resultado fue justo"

24 de marzo 2026 · 06:00hs
Jorge Almirón se mostró bastante calmo pese ala derrota que sufrió Central en Mendoza ante Independiente Rivadavia.

Gustavo de los Ríos / La Capital

Jorge Almirón se mostró bastante calmo pese ala derrota que sufrió Central en Mendoza ante Independiente Rivadavia.

Las palabras de Jorge Almirón fueron las únicas que se escucharon por el lado de un Central que se fue golpeado del Bautista Gargantini por la derrota 2-0 ante Independiente Rivadavia. “El error de Mallo fue por intentar jugar, por eso la responsabilidad es mía, porque les pido que jueguen”, fue una de las tantas reflexiones del entrenador canalla, quien, como no podía ser de otra forma, también hizo referencia a la ausencia de Ángel Di María, quien ni siquiera ingresó.

“Las sensación es que el equipo hizo un gran esfuerzo. Con frialdad encontraré explicación. Estábamos mejor y nos hicieron un gol de lateral, sabíamos que ellos habían hecho varios goles así. El equipo siempre intentó jugar. En el primer tiempo no tuvimos tantas llegadas, pero sí aproximaciones. En el segundo no nos entregamos y tuvimos algunas chances como para hacer un gol. Al equipo lo vio entero, luchando, y el rival aprovechó las que tuvo. Ganó bien”, dijo Almirón. Y agregó: “Muchas cosas me gustaron del equipo”.

>>Leer más: El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

El error de Mallo, una acción clave en el partido

Una de las acciones clave del partido fue el error de Mallo. “Son futbolistas y les pido que intenten jugar. Lo que todos necesitamos en situaciones así es que mis compañeros estén al lado. Fue un accidente. La gente puede estar molesta, pero Facundo estaba haciendo un buen partido. Hacía mucho no jugaba y creí que podía ir agarrando ritmo. El error fue por intentar jugar, por eso la responsabilidad es mía, porque les pido que jueguen”, dijo.

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Almirón y Villa, en un abrazo sentido, en la previa de Independiente Rivadavia con Central.

Almirón y Villa, en un abrazo sentido, en la previa de Independiente Rivadavia con Central.

La situación de Di María

También quedó en evidencia la ausencia por completo de Ángel Di María, quien otra vez fue al banco, pero si ni siquiera ingresó. Sobre la situación de Fideo, el DT canalla argumentó que “venía con alguna molestia y la idea era ver cómo se iba a dar el partido. No quería arriesgarlo, queremos que se recupere bien. Lo que quiero es, después de un par de días libres, tener el equipo completo. La idea era pasar este partido, obviamente ganarlo porque si lo hacíamos quedábamos punteros, pero el rival hizo lo suyo”. Y abundó: “Quería que no arriesgara nada. Estos días le van a venir bien para recuperarse. No quiero que juegue un partido y dos no. Todos esperamos el inicio de la Copa. Está muy apretada la zona y queremos estar en los primeros lugares”.

>>Leer más: Central mostró su peor cara y dejó atrás una racha que traía como pilar de la buena campaña

También fue consultado sobre algunos rendimientos en particular, como el del chileno Vicente Pizarro por ejemplo. “Para mí hizo un gran partido, está en todos lados, no la pierde y conecta el equipo. Corre mucho y está todo el tiempo activo. En general el equipo hizo un buen partido. En desventaja, con un equipo que contraataca bien, es complicado. El juego lo manejábamos nosotros, pero ellos aprovecharon los momentos y por eso lograron sacar la ventaja”, cerró.

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