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Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles

El hecho tuvo lugar en la noche del domingo en el aeropuerto de La Guardia, cuando un avión chocó contra un camión de bomberos en la pista: dos muertos

23 de marzo 2026 · 11:30hs
Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles

Foto: AP/Ryan Murphy

Un avión de la empresa Air Canada protagonizó un accidente fatal en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York al colisionar con un camión de bomberos en la pista. Según informaron medios estadounidenses, la aeronave acababa de aterrizar de un viaje a Montreal e impactó con el vehículo que venía de asistir otra emergencia en el lugar.

Como resultado del accidente, fallecieron los dos pilotos y más de cuarenta personas debieron ser hospitalizadas. Treinta y dos de ellas ya fueron dadas de alta este lunes por la mañana, mientras algunas permanecen bajo observación por heridas más graves.

La colisión tuvo lugar el domingo a las 11.40 de la noche. El avión correspondía al vuelo Air Canada Express 8646, operado por Jazz Aviation, una compañía regional de Canadá. Transportaba a 72 pasajeros y cuatro miembros de tripulación. El camión, por su parte, pertenecía a la unidad de rescate de aeronaves y bomberos de la autoridad portuaria.

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>> Leer más: Un avión chocó contra un camión de bomberos cuando aterrizaba en Nueva York: dos muertos

El audio de la torre de control

El audio de la torre de control da cuenta de los momentos previos al accidente y del desarrollo. En el registro, se escucha a un controlador solicitar con urgencia: “Frene, Camión 1, frene”. En medio de aterrizajes, despegues y traslados de aeronaves por las distintas pistas, no se pudo evitar que el camión se cruce en el camino del avión de Air Canada.

“Frontier. Vamos a estar cerrados por un rato, avisen si quieren volver a la rampa”, dice el operador a otro avión que estaba en pista esperando habilitación por despegue. “Sí, vemos que hay cosas en progreso, no fue lindo de ver”, responden desde la aeronave, en referencia a haber sido testigos del choque. “Estábamos gestionando una emergencia anterior y me equivoqué”, afirma el operador.

No hay videos de la colisión, solo de los momentos posteriores al impacto en los que se ve a la aeronave con la punta completamente destruida.

La Administración Federal de Aviación estadounidense determinó que el aeropuerto permanezca cerrado hasta las dos de la tarde del lunes, hora local, y más de 400 vuelos fueron cancelados. La Guardia es uno de los tres aeropuertos principales en el área de la ciudad de Nueva York, y un punto central para viajes regionales y domésticos en el noroeste del país, con 900 despegues y aterrizajes por día.

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El comunicado oficial de Air Canada

La empresa involucrada emitió un comunicado oficial el lunes por la mañana. "Un avión CRJ-900 de Jazz Aviaton Mitsubishi estuvo involucrado en un accidente al aterrizar en Nueva York LaGuardia el 22 de marzo de 2026. El vuelo AC8646, operado por Air Canada Express, salió desde Montreal. La lista de pasajeros preliminar indica que la aeronave transportaba aproximadamente 72 pasajeros y cuatro tripulantes, aunque esto está sujeto a confirmación. El incidente ocurrió aproximadamente a las 11.30 pm", asegura.

"Las autoridades portuarias de Nueva York y Nueva Jersey confirmaron que el piloto y el primer oficial fallecieron en el accidente. Estamos profundamente afligidos por la pérdida de dos empleados de Jazz, nuestras condolencias para toda la comunidad de Jazz y sus familias", continúa.

"Air Canada no puede confirmar el número exacto de heridos o si hay otras fatalidades. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar, atendiendo a los pasajeros heridos, y algunos fueron trasladados a hospitales locales. No hay más detalles disponibles en este momento. De todas maneras, Air Canada y Jazz van a continuar emitiendo actualizaciones periódicas en la medida en que aparezca nueva información", agrega el comunicado.

"Air Canada y Jazz Aviation están cooperando con la Junta de Seguridad de Transporte de Canadá y la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos en la investigación de las causas del accidente", cierra.

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