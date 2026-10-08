La Capital | Ovación | Central

Central: Sández recibió una fecha de suspensión y Almirón lo tiene otra vez a disposición

La sanción que finalmente le impuso el tribunal de disciplina de la AFA la cumplió en el partido ante Banfield. Podría ser titular ante Independiente Rivadavia

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

8 de octubre 2026 · 19:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Agustín Sández ya cumplió la fecha de suspensión y podrá regresar a la titularidad si Almirón así lo dispone.

Leonardo Vincenti / La Capital

Agustín Sández ya cumplió la fecha de suspensión y podrá regresar a la titularidad si Almirón así lo dispone.
Sández se quedó afuera del partido en el que Central empató 1 a 1 contra Banfield en el Florencio Sola.

Héctor Rio / La Capital

Sández se quedó afuera del partido en el que Central empató 1 a 1 contra Banfield en el Florencio Sola.

En medio del trabajo de cara a un partido a un partido de suma trascendencia en la pelea por el primer puesto en la tabla anual, el entrenador de Central, Jorge Almirón, recibió una buena noticia. Tendrá un jugador más a disposición: Agustín Sández.

El lateral por izquierda finalmente fue castigado con una fecha de suspensión por los incidentes que se produjeron en el partido contra Estudiantes por la Supercopa Internacional. Esa sanción ya la cumplió en el choque ante Banfield.

"Se suspende por un partido al jugador Gonzalo Agustín Sández del Club Rosario Central", reza un tramo del fallo del tribunal de disciplina de la AFA en el expediente 99991.

La expectativa que había en Central

Hasta que no saliera este fallo, en Arroyito había muchas dudas respecto a la cantidad de fechas que iba a recibir Sández. Es que tras el informe que elevó el árbitro Darío Herrera, el lateral fue suspendido de manera provisoria. Había sido apuntado por el juez como uno de los instigadores del tumulto que se originó en el final del partido en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

>>Leer más: Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

Sández se quedó afuera del partido en el que Central empató 1 a 1 contra Banfield en el Florencio Sola.

Sández se quedó afuera del partido en el que Central empató 1 a 1 contra Banfield en el Florencio Sola.

Es por eso que el pasado lunes no pudo estar en presente en el Florencio Sola. En su lugar actuó Alexis Soto. Ahora, con la confirmación de que la cumplió esa fecha de suspensión, Almirón podrá disponer, en caso de que lo considere necesario, su regreso al primer equipo.

Al igual que Sández, también fue sancionado con una sola fecha Fabricio Iacovich, el futbolista de Estudiantes al que Herrera también apuntó como uno de los responsables.

>>Leer más: Central tras el título: el pie que se equivocó de pedal y en lugar de acelerar, frenó

Además de Sández, Almirón podría disponer de los regresos al equipo de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, quien regresaron tras su participación en la fecha Fida en las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente.

Noticias relacionadas
Jorge Almirón hará cambios y espera que Central mejore su funcionamiento, en otro partido clave.

En Central habrá un cambio obligado y la posibilidad de algún retoque más

Newells visitará a Gimnasia de Mendoza en la próxima fecha, mientras que Central recibirá a Independiente Rivadavia

Central y Newell's ya saben cuándo jugarán las fechas 13, 14 y 15 del torneo Clausura

Los futbolistas de Central saludan a los hinchas que viajaron a Banfield, después de un empate que no conformó.

Central tras el título: el pie que se equivocó de pedal y en lugar de acelerar, frenó

Pizzaro y Campaz regresan de sus selecciones y vuelven a trabajar con el primer equipo de Central.

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

La Fifa condenó a Newells a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

La Fifa condenó a Newell's a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Lo último

Inauguró la Feria del Libro: Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra

Inauguró la Feria del Libro: "Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra"

La Uefa busca una figura respetada y unificadora para reemplazar a Infantino

La Uefa busca "una figura respetada y unificadora" para reemplazar a Infantino

México: un árbitro murió tras un golpe en el ring y arrestaron al luchador

México: un árbitro murió tras un golpe en el ring y arrestaron al luchador

Inauguró la Feria del Libro: "Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra"

El discurso inaugural estuvo a cargo de la historiadora Marcela Ternavasio. Los stands recibieron a cientos de rosarinos
Inauguró la Feria del Libro: Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra
Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla
La Ciudad

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes
Policiales

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado
Policiales

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas
Política

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

La Fifa condenó a Newells a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

La Fifa condenó a Newell's a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Ovación
La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Video: el partido de reserva entre Atlético Tucumán y Talleres terminó a las piñas

Video: el partido de reserva entre Atlético Tucumán y Talleres terminó a las piñas

Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

Policiales
Preventiva para el detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez
Policiales

Preventiva para el detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme

Tres detenidos por el homicidio de un adolescente en barrio San Francisquito

Tres detenidos por el homicidio de un adolescente en barrio San Francisquito

La Ciudad
Inauguró la Feria del Libro: Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra
La Ciudad

Inauguró la Feria del Libro: "Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra"

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol

El Colegio de Abogados de Rosario realizará una jornada sobre la auditoría de gestión del MPA

El Colegio de Abogados de Rosario realizará una jornada sobre la auditoría de gestión del MPA

Ley de discapacidad: piden cambios en el proyecto oficialista
La Ciudad

Ley de discapacidad: piden cambios en el proyecto oficialista

Soy una víctima más, dijo el chofer condenado, a 20 años de la tragedia de Ecos
La Ciudad

"Soy una víctima más", dijo el chofer condenado, a 20 años de la tragedia de Ecos

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme
Policiales

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos
Policiales

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Sobreseyeron a familiares de Toviggino en una causa por supuesto lavado de dinero
Información General

Sobreseyeron a familiares de Toviggino en una causa por supuesto lavado de dinero

Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia
La Ciudad

Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo
Policiales

Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo

Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026 por su obra audaz e inventiva
Información General

Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026 por su obra "audaz e inventiva"

El 85 % de las internaciones por salud mental en Santa Fe se realizan en hospitales generales
La Región

El 85 % de las internaciones por salud mental en Santa Fe se realizan en hospitales generales

La ganadería tendrá una gran cita de negocios en Rosario
Agro

La ganadería tendrá una gran cita de negocios en Rosario

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Por Claudio Berón
Policiales

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario
La Ciudad

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?
La Ciudad

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?

Se disipó el efecto de las elecciones en Brasil y cayeron bonos y acciones
Economía

Se disipó el efecto de las elecciones en Brasil y cayeron bonos y acciones

La crisis de la industria se profundiza: en agosto se hundió un 3,2 % interanual
Economía

La crisis de la industria se profundiza: en agosto se hundió un 3,2 % interanual