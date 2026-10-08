Central: Sández recibió una fecha de suspensión y Almirón lo tiene otra vez a disposición

La sanción que finalmente le impuso el tribunal de disciplina de la AFA la cumplió en el partido ante Banfield. Podría ser titular ante Independiente Rivadavia

Sández se quedó afuera del partido en el que Central empató 1 a 1 contra Banfield en el Florencio Sola.

Agustín Sández ya cumplió la fecha de suspensión y podrá regresar a la titularidad si Almirón así lo dispone.

En medio del trabajo de cara a un partido a un partido de suma trascendencia en la pelea por el primer puesto en la tabla anual, el entrenador de Central , Jorge Almirón , recibió una buena noticia. Tendrá un jugador más a disposición: Agustín Sández .

El lateral por izquierda finalmente fue castigado con una fecha de suspensión por los incidentes que se produjeron en el partido contra Estudiantes por la Supercopa Internacional. Esa sanción ya la cumplió en el choque ante Banfield.

"Se suspende por un partido al jugador Gonzalo Agustín Sández del Club Rosario Central" , reza un tramo del fallo del tribunal de disciplina de la AFA en el expediente 99991.

Hasta que no saliera este fallo, en Arroyito había muchas dudas respecto a la cantidad de fechas que iba a recibir Sández . Es que tras el informe que elevó el árbitro Darío Herrera , el lateral fue suspendido de manera provisoria. Había sido apuntado por el juez como uno de los instigadores del tumulto que se originó en el final del partido en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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Sández se quedó afuera del partido en el que Central empató 1 a 1 contra Banfield en el Florencio Sola. Héctor Rio / La Capital

Es por eso que el pasado lunes no pudo estar en presente en el Florencio Sola. En su lugar actuó Alexis Soto. Ahora, con la confirmación de que la cumplió esa fecha de suspensión, Almirón podrá disponer, en caso de que lo considere necesario, su regreso al primer equipo.

Al igual que Sández, también fue sancionado con una sola fecha Fabricio Iacovich, el futbolista de Estudiantes al que Herrera también apuntó como uno de los responsables.

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Además de Sández, Almirón podría disponer de los regresos al equipo de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, quien regresaron tras su participación en la fecha Fida en las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente.