Central: Russo prepara cinco cambios para enfrentar a Vélez

Pese a que al DT canalla no le gusta hacer muchas modificaciones, en esta ocasión no le queda otra. Impensado después de un 4-0 a favor.

Miguel Angel Russo es de los que piensan que la consolidación de un equipo se logra haciendo la menor cantidad de cambios de un partido a otro y, en cierta forma, es algo que cumplió al pie de la letra en este torneo. Pero en esta ocasión ese molde deberá romperse, ya que el equipo de Central que este lunes por la noche enfrentará a Vélez podría tener cinco variantes respecto a los once que vienen de golear a Platense. La única vez que el DT hizo muchos cambios fue de Lanús a Godoy Cruz. Allí metió cuatro nombres nuevos. Todo esto en medio de una previa que, como era de esperar, no tuvo la confirmación de parte del técnico. Lo único concreto es que habrá algunos que retornarán y otros que no podrán estar por fuerza mayor.