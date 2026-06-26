Vistage Argentina realizó en Santa Fe un encuentro para líderes empresarios en el que se debatió sobre metodologías de gestión comercial

Ciento veinte empresarios miembros de Vistage Argentina participaron de una jornada de networking, aprendizaje y conexión centrada en la importancia de las estrategias comerciales estructuradas para impulsar la competitividad de las organizaciones

Vistage Argentina -la red que conecta y potencia a los empresarios que trabajan para mejorar sus liderazgos- realizó en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, una jornada de networking para sus miembros, enfocada en brindar herramientas clave para optimizar la gestión de los equipos comerciales.

Durante la bienvenida, Guadalupe San Martín -CEO de Vistage Argentina- remarcó: “Estamos convencidos de que el crecimiento de cada empresa es el motor de la economía regional. Por eso impulsamos espacios donde los líderes pueden compartir experiencias, desafiar sus ideas y enriquecer la toma de decisiones junto a otros empresarios. Cuando eso sucede, no solo crecen las organizaciones, también se fortalece todo el entramado productivo”.

San Martín destacó luego que hoy Vistage reúne en Santa Fe más de 150 empresarios que participan activamente en 12 grupos de trabajo, liderados por 7 coordinadores, consolidando una de las comunidades de liderazgo empresarial más importantes de la región.

En tanto, Verónica Hereñu -coordinadora de grupos Vistage de Rosario- resaltó la importancia de este tipo de encuentros organizados por Vistage: “En estas jornadas, los líderes empresarios escuchan a expertos en alguna temática de actualidad mientras comparten experiencias con otros pares de diferentes grupos y ciudades que se encuentran con desafíos parecidos y, a veces, con respuestas que ellos todavía no encontraron”.

El eje central del día fue la conferencia “Gestión comercial sin atajos. Del olfato a la metodología”, encabezada por Alicia Verna, experta en estrategia comercial y optimización de equipos de ventas. Ciento veinte empresarios disfrutaron de la disertación, cuyo objetivo fue analizar cómo estructurar procesos comerciales sólidos y predecibles en las organizaciones, dejando de lado la improvisación para dar paso a la planificación estratégica.

Verna afirmó: “Para empezar a construir el camino de la metodología con los equipos de ventas es necesario hacer un diagnóstico honesto. Debemos sentarnos con los equipos y hacer tres preguntas simples: ¿a quién le estamos vendiendo hoy?, ¿por qué nos compran?, ¿por qué nos dejan de comprar?”. El segundo paso es “definir y aplicar un plan comercial, que se puede resumir en el uso de tres palancas: captar nuevos clientes, vender más a los actuales y desarrollar estratégicamente un lote de clientes prioritarios”.

Otro momento destacado de la jornada fue el bloque destinado al networking entre los líderes empresarios. Allí, fiel a los objetivos de Vistage, los participantes lograron compartir sinergias, desafíos comunes y construir soluciones colaborativas para los distintos sectores de la economía regional (producción, comercio y servicios).

En esa línea y en un contexto global donde la inteligencia artificial, la automatización y la tecnología avanzan a gran velocidad, las jornadas que impulsa Vistage en distintos puntos del país buscan reivindicar aquello que sigue siendo irremplazable en el mundo de los negocios: los vínculos genuinos, las conversaciones de valor, la escucha y la confianza.

Vistage Argentina propone impulsar el desarrollo de los líderes empresarios, que reunidos en grupos de entre 14 directivos de compañías de diversas industrias comparten mensualmente desafíos reales de negocios en un ámbito de absoluta confidencialidad. Esto les permite a los Número 1 ampliar su mirada hacia nuevas perspectivas y conocimientos, y evitar la sensación de soledad que suelen experimentar los líderes en la toma de decisiones. A nivel nacional, la red cuenta con más de 2700 miembros, 219 grupos y 124 Coordinadores en todo el país.

“Empresarios que hacen bien”, el podcast de Vistage Argentina

Vistage Argentina comparte en su canal de podcast capítulos en los que empresarios y expertos comparten sus historias y cuentan cómo superaron desafíos con el respaldo del acompañamiento entre pares.

Los podcasts de Vistage Argentina se pueden escuchar en Spotify bajo el título “Empresarios que hacen bien” o en el siguiente enlace https://vistage.com.ar/vistage-podcast/.

Acerca de Vistage

Vistage es la red que conecta y potencia a los empresarios. Genera y facilita espacios que permiten a los líderes compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas para que sus organizaciones crezcan, a la vez que generan un impacto positivo en la sociedad. Nació en Estados Unidos en 1957 y hoy tiene presencia en 40 países y cuenta con más de 47.000 miembros en todo el mundo. En Argentina, Vistage es Empresa B certificada funciona desde el año 2000 y actualmente cuenta con más de 2700 empresarios de todo el país. Más información en www.vistage.com.ar