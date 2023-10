Central: Russo le apuntó al promedio como bandera de la campaña

Central logró imponerse este domingo a Argentinos Juniors por 3 a 1. El rendimiento colectivo tuvo su pico de esplendor en el primer tiempo. No obstante, lo saliente es que al final de la jornada se quedó con los tres puntos y además se instaló momentáneamente en zona de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. ¿Qué opinó Miguel Russo de todo esto? "La premisa principal era sumar puntos para tener calma con el promedio" , expresó el entrenador como bajando la ansiedad y manteniendo los pies sobre la tierra, pese a la gran campaña.

"Algunas cosas salieron bien y otras cosas, no como el arranque del segundo tiempo que no me gustó", desprendió un reflexivo Russo en conferencia de prensa. "Seguimos pensando en todo lo que viene. Que disfrute la gente, nosotros tenemos que pensar en el próximo partido”, abundó.