Central: Russo está obligado a un cambio y hay muchas posibilidades

Coyote Rodríguez tiene todo para volver a meterse entre los once. Primero porque es el marcador de punta que Russo eligió para el arranque del torneo y además porque Lucas Rodríguez no hizo algo como para hacerle sentir al técnico que debe continuar en el equipo. Allí seguramente habrá una variante.

Quintana.jpg A Quintana lo van a evaluar y si está en condiciones, jugará. Si no llega, es la continuidad de Komar o la apuesta por Agüero. Virginia Benedetto / La Capital

Y no se trata de intentar sacar o poner jugadores, sino de analizar lo que fue el rendimiento del equipo, con actuaciones individuales que indudablemente no estuvieron a la altura. Sin ir más lejos, Gaspar Servio cometió un error evidente en el segundo gol (mostró algunas duda también en el tercero); Damián Martínez no las tuvo todas consigo y no la pasó del todo bien; al doble cinco le costó demasiado hacer pie (más a Kevin Ortiz que a Francis Mac Allister) y hasta el propio Ignacio Malcorra lució enemistado con el balón.

Es decir, Russo sabe que deberá cambiar por obligación por la baja de Candia, que Coyote está para volver y que lo de Quintana dependerá de si está al ciento por ciento desde lo físico, pero también es consciente de que podría ir un poco más allá en la búsqueda de variantes.

Echavarría será el árbitro ante Godoy Cruz

Pablo Echavarría será el árbitro el viernes en el Gigante ante Godoy Cruz. Estará acompañado de José Castelli (asistente 1), Daiana Milone (2) y Gastón Monson Brizuela (4º). VAR: Hernán Mastrángelo. La última vez que Echavarría dirigió al canalla fue en la derrota 4-3 ante Racing (en Avellaneda), en el torneo anterior.