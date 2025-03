Central: quién es el pibe que hizo dos goles en reserva y estuvo en el juvenil con Santiago López

Ignacio Moreno es un delantero rosarino que ya cuenta con 19 años y nació el 8 de febrero de 2006. Además de ser un goleador de raza no es ningún negado con la pelota, y cuanto tiene que retroceder unos metros para no perder contacto con el balón se siente muy cómodo.

Los primeros dos goles en reserva de Ignacio Moreno

El juvenil canalla lleva tres partidos en reserva ingresando desde el banco de suplentes. Jugó 13’ ante River (V) 0-2 en los cuartos del final del torneo pasado, 14’ frente a Godoy Cruz (V) 0-0 en la primera fecha del Apertura 2025 y 35’ frente a Lanús (L) 3-1 en el último partido donde hizo dos goles: “Fueron sensaciones muy lindas haber marcado en reserva. Hacía tiempo que venía esperando por sumar minutos en esta división y que se me haya dado de esta forma me deja muy contento y con mucha ilusión para lo que viene”.

Mejor jugador en la Copa Libertadores sub-13

El nombre de Ignacio Moreno comenzó a sonar hace cinco años, unos días antes de la pandemia. Central participó a principios de 2020 de la Liga Desarrollo de la Conmebol, una especie de Copa Libertadores sub-13 en Paraguay, donde los canallas cayeron en la final contra Fluminense en un equipo donde además jugó Juan Giménez. El delantero además de convertir 7 goles en 6 partidos fue elegido por la organización del torneo como el mejor jugador de la categoría y recibió el premio de manos de Gonzalo Belloso quien en ese entonces era secretario general adjunto de Conmebol.

>> Leer más: Central espera: Independiente ya tiene fecha para tratar de arrebatarle el liderazgo

Ante el Combinado de Bogotá se dio el gusto de transformarse en el único futbolista en la historia del club en anotar cuatro goles en un cotejo oficial internacional. “Luego de salir campeones ante Racing de Trelew clasificamos a la Copa Libertadores. Fue una locura el viaje porque fuimos en avión, conocimos otras culturas, fue muy competitivo y en lo personal me fue muy bien. Pero lamentablemente perdimos la final por penales con Fluminense”.

Los objetivos del juvenil delantero

En cuanto a sus objetivos para este año, Moreno confesó: “Arranqué a pleno el 2025. Haciendo una buena pretemporada y complementando con gimnasio en forma personal. Al principio me costó porque un poco en la parte física ya que me perdí la última pretemporada por una pequeña lesión de la cual ya estoy totalmente recuperado. Pero a lo largo de los días me acomodé bastante y me siento muy cómodo”.

Respecto a su juego dijo: “Siento que evolucioné bastante en las diagonales y en el juego de espalda que antes me costaba. Además, tanto en apoyar a mis compañeros como en las descargas para buscar a mis compañeros ya sea mediante un pase o a través del juego aéreo pivoteando. También siento que potencié muchos mis cualidades: la habilidad, la pegada con las dos piernas y la definición. Incluso a través de los formadores que tuve adquirí varios conocimientos que son indispensables para mi posición”.

“Todavía sigo perfeccionando el aguantar la pelota y las descargas de primera. Son cualidades que tengo, pero de a poco las voy mejorando para ser un jugador más completo y poder llegar a jugar en primera”, manifestó Moreno.

Los goles a Newell's

Si hay algo que se caracterizó Ignacio Moreno en su paso por las inferiores fue en hacerle goles a Newell’s en casi todas las divisiones: “Es algo hermoso convertir en los clásicos. Es algo que cualquier jugador desea y más en el clásico rosarino. Hay una rivalidad inexplicable y festejar un gol es divino. Ojalá que siga por este camino”.

Finalmente habló de sus objetivos a corto plazo: “Voy paso a paso, con los pies sobre la tierra y rodeado de una familia que me contiene y me acompaña a cada cancha de voy invirtiendo tiempo y kilómetros para que no me sienta solo. Busco seguir sumando en reserva, seguir haciendo goles y obviamente siendo hincha de Central poder debutar en primera en el Gigante este año”.