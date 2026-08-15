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El contundente dato al que Central debe prestar atención para la revancha contra Corinthians

Tras el empate en cero en el Gigante, ambos equipos definirán la serie de octavos de final en San Pablo el próximo jueves

15 de agosto 2026 · 14:03hs
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Tres contra uno en Arroyito. El sistema defensivo de Corinthians funciona muy bien y Central tendrá que tenerlo en cuenta el jueves.

Celina Mutti Lovera

Tres contra uno en Arroyito. El sistema defensivo de Corinthians funciona muy bien y Central tendrá que tenerlo en cuenta el jueves.

Central se enfrentará este domingo a Barracas como visitante por la quinta fecha del torneo Clausura, donde marcha octavo en el Grupo B, a cinco puntos del líder Argentinos, pero tiene la cabeza puesta en la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.

El partido de ida terminó igualado en 0 en el Gigante de Arroyito y la revancha se jugará el próximo jueves a las 21.30 en el Neo Química Arena, el estadio de Corinthians en San Pablo.

El ganador de la llave enfrentará al vencedor de Universidad Católica y Estudiantes, que empataron 1 a 1 en La Plata y definirán la serie en Santiago, también la próxima semana.

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Un dato de Corinthians para no soslayar

Aunque debe cumplir con el compromiso ante Barracas, Central tiene todas las fichas puestas en la revancha ante el Timao y, en ese sentido, tiene que prestar atención a un dato muy fuerte de la campaña del equipo brasileño.

Curiosamente, no se trata de su poderío ofensivo, donde el entrenador Fernando Diniz tiene problemas serios debido a las lesiones y los bajos rendimientos, a lo que se suma la salida del equipo de Memphis Depay, a quien no le se le renovó el contrato.

Desde que llegó a Corinthians, en abril de este año, Diniz consiguió fortalecer increíblemente la defensa del equipo, que era uno de sus puntos más flojos, y cuatro meses después ya puede demostrar resultados asombrosos: en este momento, es el equipo sudamericano con mayor cantidad de partidos sin recibir goles.

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No le hicieron goles en más de la mitad de los partidos

Desde principios de abril, cuando Diniz sustituyó a Dorival Junior, Corinthians jugó 24 partidos y en 13 de ellos no recibió goles. Independiente del Valle recibió la misma cantidad, pero en 26 partidos. Son datos que publica el sitio partidario Meu Timao, de San Pablo.

Tal vez el dato explica las dificultades que tuvo Central para marcarle un gol el jueves pasado en el Gigante, donde terminaron 0 a 0: aunque fue el equipo que más buscó, no pudo vencer a la defensa del Timao, muy organizada y efectiva. Debe tenerse en cuenta también que al Canalla le falta un delantero goleador, un déficit que viene padeciendo desde hace tiempo.

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Por eso, Almirón deberá trabajar mucho en estos días para consolidar la solidez defensiva de su equipo en San Pablo pero también para encontrar la manera de doblegar a un sistema defensivo que muestra una altísima efectividad desde la llegada de Diniz.

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