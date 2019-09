El entrenador de Central, Diego Cocca, supeditó al aspecto físico la formación que presentará el viernes ante Unión, y en función de ello dejó entrever que evalúa la posibilidad de cambiar nombres y esquema.

"Sabíamos que estos partidos tienen una carga emocional muy grande más allá del esfuerzo físico, por eso dimos un día libre sabiendo que en corto tiempo jugábamos con Unión. Tenemos jugadores cansados y algunos cargados. Por eso vamos a decidir el equipo más adelante", señaló Cocca, durante la conferencia de prensa que brindó hoy en Arroyo Seco.

E insistió: "Cómo estén físicamente va a ser importante para determinar quién juega porque va a ser un partido muy duro y difícil. El rival se hace fuerte en su cancha, probamos varios sistemas e ideas sobre todo para modificar de mitad de cancha en adelante", dijo el DT, abriendo una hipotética puerta a un planteo táctico diferente.

Sin dudas que la cuestión física es medular para el cuerpo técnico centralista en la planificación del partido con Unión, por eso reiteró: "Primero vamos a ver el tema de la parte física, decidiremos que juegue el que esté al ciento por ciento porque va a ser un partido muy duro y con poco tiempo de descanso. Al tener jugadores en buen nivel que me aportan desde otro lugar, no me influye modificar el sistema".

"Somos conscientes del momento de Unión, que es un buen equipo y que tiene un DT que sabe revertir situaciones, porque aunque no se les están dando los resultados es un equipo peligroso, con buenos jugadores. Por eso hay que tener mucho respeto. Tenemos que estar ordenados y no volvernos locos", sostuvo Cocca.

De cara a lo que viene, el entrenador centralista se mostró optimista al asegurar que el objetivo "es seguir creciendo", y estimó que el desarrollo del trabajo que están realizando les permitirá encontrar "el nivel que todos queremos y que seguramente nos va a dar la posibilidad de sumar de a tres, algo que siempre queremos pero a veces no se puede", añadió.

La baja de Miguel Barbieri por la lesión muscular que sufrió ante Newell's y que lo mantendrá más de un mes fuera de la competencia, motivó la pregunta en la conferencia a Cocca, a lo que respondió: "Barbieri venía muy bien, estamos muy contentos con su rendimiento, maduró mucho y lamentablemente tuvo una lesión. Por eso siempre es importante tener un plantel con opciones, y por eso trajimos a Novaretti, quien seguramente estará ante Unión porque tenemos confianza en que lo hará bien".

En cuanto a las alternativas que le ofrece el plantel ante los diferentes contratiempos, Cocca avisó que Colazo ya está a la par de sus compañeros "y eso me da más herramientas para poder tener la lucidez de aplicarlas en el mejor momento", concluyó.