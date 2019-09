Barbieri sale por lesión, es tiempo de Novaretti

El zaguero padece un "esguince de rodilla, con lesión en el ligamento colateral interno" con un tiempo de recuperación de entre "4 y 6 semanas". El reemplazante natural es el ex Belgrano

Malas noticias para Central, especialmente para Diego Cocca. Ayer el club dio a conocer el parte médico sobre la lesión de Miguel Barbieri y el mismo dio cuenta de un esguince de rodilla izquierda, con lesión del ligamento colateral interno, lo que le demandará al defensor un tiempo estimativo de recuperación de entre cuatro y seis semanas. De esta forma se perderá, como mínimo, los encuentros frente a Unión, Racing, Lanús, Vélez y Estudiantes. De allí en más dependerá de su evolución para ver cuándo el técnico lo tendrá disponible nuevamente. Y con este escenario quien asoma como principal candidato para reemplazarlo es Diego Novaretti, que fue precisamente el que lo suplantó en el clásico.

El informe entregado por Central es conciso, pero no deja margen para la duda: "El defensor Miguel Barbieri sufrió un esguince de rodilla izquierda con lesión del ligamento colateral interno durante el partido del domingo. Se estima un tiempo de recuperación de entre 4 a 6 semanas".

El primer gran indicio sobre la lesión de Barbieri se dio el mismo día del clásico. Es que el defensor no pudo seguir en cancha. Esa fue la primera señal de alerta. En un primer momento Cocca, en conferencia, habló de un golpe en el "muslo", pero en realidad pareció no darle demasiada importancia.

En realidad Barbieri sufrió dos golpes en el choque ante Newell's. Primero en el muslo derecho, cuando intentó cortar un avance de la lepra y minutos más tarde el esguince en la rodilla de la otra pierna. Esa fue la lesión que le impidió mantenerse en cancha.

Ayer, luego de los estudios correspondientes que le realizó el médico Hernán Giuria se confirmó el grado de la lesión y, sobre todo, el tiempo que le demandará la recuperación, que no es poco por cierto. Es que necesitará no menos de un mes y medio para volver a trabajar de manera normal y de esa forma ponerse nuevamente a disposición de Cocca.

El aliciente que posiblemente encuentre el entrenador en este caso en particular es la buena carta de presentación que mostró Novaretti cuando lo reemplazó. Claro que será a partir de ahora cuando el ex Belgrano deba demostrar sus condiciones futbolísticas, pero lo que dejó en claro es que el ingreso en medio de un partido tan caliente como el clásico no le pesó.

Con este panorama obviamente lo que se abrirá es un lugar en el banco de suplentes para algún otro defensor que hasta aquí no haya sido tenido en cuenta por el técnico canalla. Es difícil establecer a quién le tocará e incluso si Cocca decidirá llevar a alguien en esa posición, pero todo parece indicar que sí y uno de los nombres más potables es el de Facundo Almada, aun sin chances en el primer equipo en esta Superliga.

Lo que no se informó sobre el tema Barbieri es qué tipo de rehabilitación deberá llevar a cabo, pero es probable que la zona afectada requiera un tiempo de inmovilización.

Lo cierto es que más allá de lo que pueda ofrecer Novaretti en su lugar, la baja de Barbieri le genera a Cocca un inconveniente grande, de cara a una seguidilla de partidos importante, por el nivel de los rivales, entre los que se encuentra Lanús, un competidor directo en la lucha por la permanencia.

Se viene el Flaco

Lo dicho, a Novaretti le llegó el tiempo de salir a escena. Porque más allá de que su debut con la camiseta canalla haya sido en el clásico del pasado domingo, ante Unión el Flaco tendrá la posibilidad de jugar su primer partido de titular. En esos pocos minutos que actuó contra la lepra el defensor lo hizo de buena forma. Porque ingresó con mucha personalidad, pero fundamentalmente lo que hizo fue demostrar mucha concentración en la marca. En el poco tiempo que tuvo en cancha ganó todos los duelos aéreos contra Albertengo y además se impuso con personalidad cuando tuvo que defender pelota al pie.

Parte de esa personalidad la puso de manifiesto cuando después de un quite en zona defensiva avanzó con el balón, descargó hacia la izquierda (con Gamba) y salió corriendo hacia el área leprosa en busca del centro.

Pero claro, lo exhibido hasta aquí fueron tan sólo momentos en medio de un partido picante. De ahora en más tendrá la chance de demostrar que tanto el cuerpo técnico como los dirigentes no se equivocaron cuando lo fueron a buscar como refuerzo. Y de no mediar imprevistos lo hará mientras Barbieri esté afuera de las canchas. Es que el Flaco es "el" nombre para reemplazar al ex Racing. A partir del viernes, y por varios partidos, la zaga central será Caruzzo-Novaretti.