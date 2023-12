Central perdió la final pero nadie le quita lo bailado

El canalla perdió 2 a 0 en Santiago del Estero ante el millonario y no pudo quedarse con el Trofeo de Campeones. Sin embargo, los de Arroyito cerraron un 2023 con una vuelta olímpica y sabiendo que en 2024 representarán a Rosario en la Copa Libertadores.

No pudo. No le dio el cuero. Central puso la mejilla en Santiago del Estero. El Trofeo de Campeones quedó finalmente en manos de River, que ganó plácidamente este viernes a la noche en el Madre de Ciudades 2 a 0. Sin embargo, el canalla cerró un 2023 con una vuelta olímpica y el pasaje a la próxima Copa Libertadores, lo que potencia la producción a la hora del balance deportivo e institucional. Es verdad que no pudo agregarle una nueva estrella a su escudo. Pero nadie le quitará lo bailado a Miguel Russo a sus leales soldados.