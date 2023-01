Central peleó la nota y aprobó el debut ante la U de Chile

Central no arrancó bien, le costó meterse en partido y jamás lució, pero luego de estar en desventaja se repuso, la luchó y rescató un 1-1 ante la U de Chile.

No le fue sencillo a Central acomodarse en el partido y mucho menos apartarse de la idea de que el equipo está en pleno proceso de formación, con escaso rodaje y la enorme necesidad de que los refuerzos comiencen a hacer su aporte, pero después de un primer tiempo en el que no la pasó del todo bien y de recibir un golpazo en el amanecer del complemento, el canalla supo acomodarse, ponerse en órbita y al menos luchar para no irse del Sánchez Rumoroso con las manos vacías. Por eso el 1 a 1 ante la U de Chile, por la Copa de Verano, le terminó tendiendo la mano y permitirle apoyarse en un aprobado. Con lo justo, pero aprobado al fin.