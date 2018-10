Central no lo supo liquidar y Patronato le robó los tres puntos en la última pelota

Central no termina de concretar lo que intenta. Siempre le falta algo. Jugó un mal primer tiempo en Paraná, levantó considerablemente, logró el empate pero a pesar de que fue superior, no lo pudo liquidar y lo terminó pagando carísimo. Porque Barceló metió la cabeza a un minuto del final en un tiro libre y consiguió tres puntos vitales para la permanencia. El equipo de Bauza hace seis partidos que no gana -tres derrotas y tres derrotas-, y tiene frente a sus narices el clásico. Un baldazo de agua fría de cara a un partido vital.

El partido arrancó torcido para el canalla. Porque ya a los 55 segundos Ortiz manoteó a Barceló en el área, el delantero cayó pero Lamolina -fiel al estilo que impuso su padre- dejó seguir ante la fuerte reacción de la tribuna y el banco de Patronato.

A los 4' Geminiani se ganó la amarilla por un claro codazo a Carrizo que debió haber sido roja pero que el árbitro no lo consideró de la misma manera.

Embed ⚽ #VIDEO El claro codazo de Geminiani a Carrizo. El árbitro cobró amarilla https://t.co/Ng8LzxObnc — La Capital - Rosario (@lacapital) 28 de octubre de 2018



Central no encontraba la pelota. Patronato le metía una presión ata haciendo un gran esfuerzo físico y al canalla se le hacía complicado encontrar juego.

Recién pasados los 10' los de Bauza lograron pararse mejor en el medio, tener algo más la pelota para intentar crear juego. Pero sin embargo, fue el chileno Parot el que, tras una mandada por el carril izquierdo,acomodó el cuerpo a los 15' y su remate pegó primero en el palo izquierdo de Bértoli y luego volvió y pegó en el derecho. Fue la única y más clara llegada canalla.

Patronato seguía siendo más peligroso porque Carabajal movía los hilos junto a Comas y buscaban a Sperduti y a Barceló, mientras la defensa canalla sacaba todo lo que llegaba como podía.

Pero a los 22, luego de una jugada que de derecha a izquierda, Caruzzo intentó rechazar, la pelota rebotó en Sandoná y llegó a los pies de Barceló quien, habilitado, fusiló a Ledesma para el 1 a 0.

A los 34' fue Carbajal quien habilitó a Sperduti quien no pudo definir un segundo antes y le permitió a Ortiz despejar con lo justo al córner.

El canalla se mostró lejos del rendimiento que mostró ante Boca. Sin convicción, sin volumen de juego, sin conducción, fue dejando correr los minutos. Ni Carrizo, que terminó cambiando de sector, mucho menos Ortigoza o Camacho, pudieron hacerse de la pelota para intentar hacer jugar al resto.

El canalla salió del vestuario con otra mentalidad: así quedó demostrado en apenas 38 segundos, cuando tras una buena jugada colectiva, Bettini lanzó el centro, Herrera saltó más alto que Geminiani y metió el cabezazo junto al palo derecho de Bértoli para el 1 a 1.

Gol de Herrera



Central comenzó a hacer lo que debía haber hecho hacía muchos minutos: aprovechar el quedo de Patronato y manejar la pelota. Así lo entendieron Ortigoza, Carrizo y Gil, ya que Camacho intervenía en menor medida. Pero con Zampedri muy activo, más las trepadas de Bettini, el canalla tenía más presencia.

A los 11' Vera casi la mete en contra de su arco, y a los 19' Bértoli le cerró muy bien el ángulo a Zampedri. Central era más pero no lo podía cerrar.

No cambió demasiado hasta el final. Central tuvo más la pelota y Patronato resitía. Pero a los 47', cuando faktaban segundos para el final, Barceló aprovechó un tiro libre de Carabajal, metió la cabeza y se metió los tres puntos en el bolsillo.

Embed ⚽ #Video El gol en tiempo de descuento que selló la derrota de #Central frente a Patronato https://t.co/VbtrSHkI4m — La Capital - Rosario (@lacapital) 28 de octubre de 2018



Central mostró una pálida imagen en la primera parte. Se recuperó en el complemento y tuvo posibilidades como para ganarlo. Pero no supo cómo hacerlo y Patronato le robó lo poco que se llevaba. El canalla no gana y no consigue equilibrio...

Formaciones

Patronato (Paraná): Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Agustín Sandona, Renzo Vera y Nicolás Pantaleone; Mauricio Sperduti (66' Fonseca), Santiago Briñone (66' Royón), Federico Bravo, Gabriel Carabajal y Lautaro Comas; Facundo Barcelo. DT: Mario Sciacqua.

Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Marcelo Ortiz y Alfonso Parot; Washington Camacho (76' Andrés Lioi), Leonardo Gil, Néstor Ortigoza y Federico Carrizo (69' José L. Fernández); Germán Herrera y Zampedri. DT: Edgardo Bauza.

Goles: 22' y 90' Barceló (P) y 46' Herrera (RC).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Patronato (Paraná).