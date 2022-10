Central no concentrará de cara a Colón

Llamativo. Histórico también. Al menos en Central. Carlos Tevez decidió implementar una innovadora puesta en escena en Arroyito. Optó por no concentrar al plantel de cara al partido despedida de la temporada contra Colón, pautado para el próximo lunes a las 16.30 en el Gigante. El entrenador canalla entregó el organigrama de trabajo y no dio explicaciones puertas hacia dentro del club del por qué tomó esa particular determinación. Hay varias hipótesis. Una indica que el Apache sabe que al jugar solamente para cumplir con el fixture no es necesario guardar a la tropa un día antes. Otra es que tal vez al experimentarlo en su época de jugador le dejó una grata impresión y lo considera positivo para el futbolista.