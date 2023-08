Central: Marcelo Acosta espera para ser canalla y ahora también suena Fernando Zuqui

La negociación por el volante -que sería una apuesta a futuro- se inició hace algunos días, pero en ese momento el club guaraní no estaba dispuesto a cederlo. "Tengo acuerdo con Central, pero el presidente no me quiere dejar ir. Incluso aumentaron la oferta y el club no respondió. No me quieren dejar ir. Es una oportunidad importante para mí y mi familia", había expresado Acosta en una entrevista con AM 730 de Paraguay.