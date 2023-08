Central: Russo tiene en sus manos una decisión importante

Miguel Angel Russo no quedó conforme con lo que hizo su equipo en cancha de Banfield e intentará modificarlo.

En momentos de mayor tensión es cuando la calma debe ganar terreno y este presente de Central lejos está de ser un polvorín, pero sí amerita especial atención, porque ya no tiene más tiempo para regalar. El equipo fue una mueca el pasado lunes en cancha de Banfield y la goleada que sufrió amerita algunos cambios importantes. Pero claro, eso es potestad exclusivamente de Miguel Ángel Russo, un técnico que justamente no es de aquellos que aún en los malos momentos patea el tablero. Ahora, el partido será en el Gigante, donde el equipo bajo su conducción no perdió en lo que va del año. El DT tiene todo servido en bandeja par hacer los cambios que considere necesarios, también para darle una posibilidad más a ese formato de equipo y a esos nombres que hasta aquí fueron, ni más ni menos, que los grandes hacedores del buen semestre pasado.