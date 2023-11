Central: Luis Lobo Medina ¿mito o realidad?

Desde que se oficializó que Luis Lobo Medina será el árbitro entre Barracas Central y Central se generó una bola de rumores, prejuicios, información errónea y demás yerba. Al hombre de negro se lo vincula al poder de turno de la Asociación del Fútbol Argentino. Hay quienes además afirman que suele favorecer al equipo del corazón del presidente de la AFA, Claudio Tapia, cada vez que lo dirige. En la comunidad de Arroyito no cayó nada bien su designación, claro está. Sin embargo, la realidad marca todo lo contrario y echa por tierra todo mito que hoy en día está dando vuelta por la mente de los auriazules. Al menos así lo avalan los números. Lo concreto es que para el guapo no es nada beneficioso tenerlo enfrente porque en las cinco oportunidades que los controló en primera no ganó jamás.