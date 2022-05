Central: los zagueros que tiene en reserva y en inferiores

Los marcadores centrales en Rosario Central han sido un tema de discusión en el mundo canalla. No es un dato menor que con las dos últimas comisiones directivas del club, desde 2015, los auriazules hayan incorporado a 23 futbolistas en esa posición relegando en muchas ocasiones a chicos que han sido formado en el club : Jonathan Ferrari, Javier Pinola, Esteban Burgos, Marco Torsiglieri, Jorge Menosse, Dylan Gissi, José Leguizamón, Marcelo Ortiz, Fernando Tobio, Oscar Cabezas, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri, Diego Novaretti, Cristian González, Joaquín Laso, Jonathan Bottinelli, Nicolás Ferreyra, Agustín Irazoque (vino de Talleres con 20 años y solo jugó 5 partidos en reserva ), Nicolás Meriano, Ricardo Garay, Cristhian Báez, Juan Cruz Komar y Julián Velázquez.

A esta lista se le puede sumar el nombre de Gastón Avila, que vino a préstamo de Boca , pero es un caso especial porque Central sacó un buen rédito con su venta con un futbolista que solo había jugado en primera en Copa Santa Fe pero no en AFA.

Muchos de estos futbolistas les quitaron posibilidades a marcadores centrales del club como Fernando Alarcón, Nicolás Herranz, Fernando Piñero, Caín Fara, Marcos Martinich, Renzo Alfani, Nicolás Giménez, Luciano Recalde, Nain Amud y Fernando Godoy que sin debutar o con muy pocos minutos en cancha luego de haber sido formados en el club tuvieron que emigrar a otros clubes. Y ya sea en primera división (en Argentina o en el exterior) o en el ascenso, están desarrollando su carrera profesional.

¿Quiénes son los zagueros centrales que actualmente integran el plantel de reserva o de 4ta de AFA?

Kevin Isaías Silva (19 años): Primer marcador central. Llegó en 2019 para jugar en 7ma de AFA luego de haber jugado durante mucho tiempo en Jorge Newbery de Rojas. En reserva fue al que más oportunidades le dieron ya que cuenta con 33 partidos (22 como titular y 11 ingresando desde el banco) desde su debut con Adrián Dezotti, el 26/02/2021 ante Godoy Cruz (L) 1-1. Luego de la pandemia además jugó 6 partidos en 4ta AFA (2 en 2021 y 4 en 2022) y 4 en 5ta AFA el año pasado.

image.png

Jonatan Nicolás Bogado (21 años): Generalmente juega de 2, aunque en 5ta de AFA con Iván Potepán lo hizo casi todo el año de 6 junto a Gonzalo Gómez en la zaga. Está en Central desde 2014. El año pasado disputó 8 partidos en 4ta de AFA y este año estuvo en cancha en 11 oportunidades en reserva con Rivarola. Fue dos veces al banco de primera en esta Copa Liga Profesional en los primeros dos partidos del torneo (Arsenal y Vélez) con el Kily González como DT.

image.png

Fernando Iván Rodríguez (21 años). Segundo marcador central. El próximo 10 de de mayo cumplirá 22 años. Se inició en Coronel Aguirre (2013-17), tuvo un año en Talleres (2018) y en 2019 llegó a Central. Acumula 24 cotejos en reserva y 8 en 4ta de AFA. Actuó en varios partidos como lateral por izquierda pero prefiere jugar de zaguero. Estuvo una vez en el banco de primera contra Unión (V) 1-3, el 31/10/2021. Fue titular en el primer amistoso de 2022 ante Juventud Unida de Gualeguaychú.

image.png

Gonzalo Sánchez (19 años). Es el único que durante 2022 todavía no tuvo muchas posibilidades para mostrarse ya sea en reserva o en 4ta de AFA. Lleva en el club 11 años ya que firmó cuando tenía 8 años. A diferencia de muchos futbolistas, que empiezan jugando en la zaga central y que luego por una cuestión de altura pasan a los laterales o a la mitad de la cancha, el Colo hizo el proceso inverso. Jugaba de 4 y creció tanto en altura que en el segundo semestre de 2019, en 6ta de AFA, Alejandro Fernández Foca lo puso de marcador central. En lo poco que jugó lo hizo de 2 (mayoritariamente) o de 6. En 2021 con Fernando Lanzidei como DT jugó 10 partidos en 4ta AFA e incluso Adrián Dezzoti lo hizo debutar en reserva con Colón y lo llevó 4 veces al banco. Pero desde su expulsión ante Newell’s (L) 0-2 el 23/10/2021 en 4ta de AFA, donde no le quedaba otra ya que derribó en los minutos finales a un futbolista leproso que se iba al tercer gol, prácticamente no tuvo chances y va de un lado al otro. Ya sea jugando en la primera local de la rosarina o siendo suplente en reserva o 4ta AFA. En estos casi siete meses, en torneos de AFA solamente jugó 90’ ante Aldosivi, el 23/04/2022, cuando la 4ta de Central ganó 2 a 1 en Mar del Plata.

image.png

Guido Birse (19 años). Actúa de 6. Estuvo más de medio año parado por una lesión desde setiembre de 2021 hasta abril de este año. Antes de ese parate ya había jugado tres partidos en reserva y ahora fue titular con Mario Paglialunga en los últimos 4 partidos en inferiores de AFA. Está desde los 7 años en Central. Está a punto de cumplir 100 partidos en AFA (lleva 97) desde su debut en infantiles de AFA, el 17/07/2016 ante Midland (V) 3-0 con Eduardo Bustos Montoya como entrenador. La foto es del 25/06/2017 cuando estaba en 9na división y Guido marcó su primer gol en inferiores de AFA para ganarle 1 a 0 a San Martín de San Juan.

image.png

Dos casos especiales de futbolistas que no jugaron siempre como marcadores centrales son:

Nahuel Ismael Franco (20 años). Tiene 3 partidos en primera con Cristian González como entrenador en la Liga Profesional 2021 cuando Central estaba jugando Copa Sudamericana: Godoy Cruz (V) 1-2, Sarmiento (V) 0-1 e Independiente (L) 1-2. Lo hizo en su posición natural de lateral por izquierda donde además jugó 74 de los 81 partidos que disputó en inferiores. Los siete cotejos restantes lo hizo como segundo marcador central. Posición donde jugó en 12 de los 39 partidos que tiene en reserva: 4 con el Kily, 4 con Dezotti y también jugó de 6 los últimos 4 partidos en reserva. Desde su debut el 23/04/2016 en 8va de AFA ante Independiente Rivadavia (L) 2-1, lleva 120 partidos entre inferiores y reserva.

image.png

Gonzalo Emanuel Gómez (20 años). En reserva ya jugó 27 partidos (17 como titular y 10 ingresando desde el banco). Lleva un año sin ser titular en esta categoría. Cuando jugó desde el minuto inicial lo hizo en sus primeros 12 partidos como marcador central (con el Kily González) pero en los últimos 5 cotejos (con Adrián Dezotti) lo hizo de volante central. Este año, en 4ta AFA, con Mario Paglialunga como DT, jugó de defensor los primeros tres partidos y de volante los últimos tres cotejos. En 5ta de AFA, en 2019, con Potepán como DT también disputó muchos partidos como primer marcador central.