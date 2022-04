Central llegó a Buenos Aires con los primeros 26 de Somoza

Además de Gamba, operado de apendicitis y que no estará por un tiempo a disposición, Somoza no convocó a Fernando Torrent y a Nazareno Romero, que llegó proveniente de Vélez para esta temporada. Es decir, respecto a la última lista, hay 3 jugadores menos pero sumó a 6 más. Uno de ellos es Mauricio Mavlovsky, tercer arquero detrás de Juan Pablo Romero. En lugar de Torrent, que no se recuperó de un esguince de tobillo, apareció de nuevo el juvenil Ulises Ciccioli, como así también Nahuel Franco, Mateo Tanlongo y el goleador de la reserva Alejo Véliz. Y apareció en la lista Julián Velázquez, el zaguero central que se incorporó sorpresivamente en el final del mercado de pases y que no tuvo chances. Es decir, concentró por primera vez.