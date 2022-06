Central: Leudo apareció en el radar como posible refuerzo

La intención de la dirigencia de Central es que a partir del lunes comiencen a llegar los refuerzos que se están buscando, pero frente a la complicación en algunos casos en particular la búsqueda se orientó hacia otros futbolistas. Pese a que en la posición de volante central Francis Mac Allister está próximo a firmar, se puso foco en otro futbolista. Se trata de José Leudo, un volante central colombiano que viene de jugar en Patriotas de Boyacá y que está precedido por buenas referencias. Es más, algunas voces consultadas indicaron no sólo que la negociación existe, sino que el lunes mismo el futbolista podría estar en Rosario. En lo que hace a la zaga central apareció nuevamente en escena Gary Kagelmacher, defensor uruguayo que estuvo cerca de Central en el último mercado de pases, pero que finalmente recaló en León de México. En este caso hay varios competidores directos, uno de ellos Universidad Católica de Chile. Según apuntaron, lo de Leudo es factible, siempre y cuando la negociación no sufra ningún contratiempo. Esta teoría fue reafirmada por el entorno del jugador, ya que ante la consulta de Ovación sobre si existía la posibilidad que se sumara como refuerzo la respuesta fue tajante: “Sí señor, es cierto”.