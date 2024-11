Central: Lequi no empeoró, ni tampoco mejoró, el final de Russo desde los números

No encuentra el camino. Matías Lequi lleva 14 partidos en el banco de Central y sufrió más derrotas que triunfos.

Independiente Rivadavia vs Central: hora, canal y posibles formaciones por la fecha 21 de la Liga Profesional

Pero desde allí, tanto en los números como en el rendimiento, el equipo fue de mayor a menor. Primero empató 1 a 1 con Fortaleza en Rosario en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego cayó con un equipo alternativo frente a Independiente 1 a 0 en Avellaneda, para después quedar eliminado en Brasil tras caer 3 a 1 con Fortaleza.

Lequi no pudo consolidarse

Ya enfocado solamente en el torneo local, parecía que el equipo iba a dar un salto de calidad. Lo sostuvo en parte desde el resultado con un triunfo por 1 a 0 frente a Atlético Tucumán en Arroyito y desde el rendimiento en el 1-2 ante Boca en la Bombonera.

Aunque en las últimas cuatro fechas se desmoronó lo que lo pone casi afuera de la copas de 2025. Perdió dos puntos sobre el final ante Talleres (L) 2-2, cayó ante Platense (V) 0-1 malogrando un penal en la última jugada del partido, tuvo una alegría al ganarle al puntero Vélez (L) 3-0, cometió los mismos errores ante Defensa y Justicia (V) 1-2, logró dos empates pálidos versus Banfield (L) 1-1 e Instituto (V) 0-0 y sufrió una dura derrota con Barracas (L) 0-1.

Mientras que los últimos 14 cotejos de Miguel Russo fueron similares desde los resultados. Los cuatro triunfos fueron ante Caracas (L) 4-1, Riestra (V) 2-0, Inter (L) 1-0 y Sarmiento (L) 4-2; los cuatro empates contra Tigre (L) 1-1, Lanús (L) 1-1, Godoy Cruz (V) 1-1, Inter (V) 1-1; y las seis derrotas ante Mineiro (L) 0-1, Argentinos Juniors (V) 2-3, Peñarol (V) 1-2, Barracas Central (N) 0-1, Huracán (L) 0-1 y Unión (V) 0-1.

Central viene del título

Sin entrar a justificar el presente canalla, vale aclarar que Central viene de salir campeón hace menos de un año y todo equipo tras una vuelta olímpica tiene su tiempo de transición.

El poco volumen de juego de los canallas viene desde mucho tiempo atrás. Es una realidad que el actual DT no armó este plantel y quizás no tenga los intérpretes que él desea, ya que la forma que sus equipos jugaron en inferiores y en reserva no es la misma que está desarrollando en primera.

Pero también es cierto que si no le da un giro de 180 grados a esta campaña, difícilmente Lequi pueda continuar con su trabajo en 2025.