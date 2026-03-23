La Capital | Ovación | Central

Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

En un intento de salida, Mallo le regaló la pelota a Arce, quien anotó el segundo para Independiente Rivadavia. Central cayó en Mendoza

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

23 de marzo 2026 · 06:10hs
Mallo regresó al equipo auriazul tras superar un desgarro. Cometió un error

Gustavo de los Ríos / La Capital

Mallo regresó al equipo auriazul tras superar un desgarro. Cometió un error, pero Central lo necesita para la Libertadores.

La excursión de Central a Mendoza vino con novedades en el equipo de acuerdo a lo que decidió el entrenador Jorge Almirón y algo de lo que sobresalió fue el ingreso de Facundo Mallo, un jugador histórico que el Canalla necesita recuperar cuanto antes, teniendo en cuenta lo que fue su larga inactividad. Eso sí, la presencia del uruguayo no pasó inadvertida por el tremendo error que cometió en el primer tiempo, cuando el partido ya estaba 0-1 para Central, que terminó con el gol del paraguayo Alex Arce para el 0-2.

No hay nadie en Central que se atreva a poner en duda las bondades futbolísticas de Mallo, quien desde que llegó le dio mucha solvencia a la última línea canalla. Pero lo que le ocurrió en esta ocasión en cancha de Independiente Rivadavia fue una mancha en su currículum, nada más que eso.

Parece atinado aclarar algo: el error garrafal que cometió no pareció ser una secuela de su inactividad, porque no tuvo nada que ver con algo relacionado con lo físico, ni siquiera con el timming que un futbolista suele perder cuando pasa demasiado tiempo sin jugar.

Leer más: Central mostró su peor cara y dejó atrás una racha que traía como pilar de la buena campaña

A Mallo se le nubló la vista

Lo que le pasó al uruguayo fue que se le nubló la vista en una jugada muy puntual y en un sector del campo de juego en el que nunca es conveniente arriesgar más de la cuenta.

En medio de un intento de salida clara desde el fondo, el Canalla comenzó a moverla de un lado hacia el otro, hasta que Mallo la abrió para Ovando, el juvenil se la devolvió y el central en lugar de buscar el pase hacia adelante optó por girar y jugar de memoria, pensando que a su lado estaba Gastón Avila.

Pero el Gato se había abierto demasiado para mostrarse como opción de pase y ahí cerquita de Mallo quien estaba era el paraguayo Arce, quien cuando recibió el regalito sólo tuvo que encarar hacia el arco. Cuando pisó el área metió un tremendo derechazo que hizo estéril la resistencia de Jeremías Ledesma.

Fue una especie de golpe de nocaut para el Canalla, que desde ese momento comenzó a estar dos goles abajo. En el complemento, Mallo dejó la cancha (en su lugar ingresó Gaspar Duarte) y la zaga central volvió a ser conformada por Ovando y Avila.

Leer más: Central pagó caro dos errores y se vino de Mendoza con las manos vacías

Desde Aldosivi

Desde aquel partido ante Aldosivi (en Mar del Plata), por la cuarta fecha, que Mallo no jugaba. Almirón consideró que era una buena oportunidad para que volviera a sumar minutos teniendo en cuenta que en un par de semanas comenzará el desafío de la Copa Libertadores de América. Y para una competencia de semejante magnitud, la presencia del uruguayo va a ser necesaria.

Los errores siempre dicen presente en el fútbol y a cualquiera le puede pasar. Le pasó a Mallo, sólo que la falla fue grosera, parte del retrato de una foto fea.

Noticias relacionadas
El gesto de Alejo Veliz lo dice todo. Se esfuerza pero no puede. Central y un mal paso ante Independiente Rivadavia.

Central se vio en el espejo de jugar sin Di María ante un rival equiparable y la imagen no le gustó

Central sufrió la caída de su valla en la primera chance de los mendocinos.

Central pagó caro dos errores y se vino de Mendoza con las manos vacías

Ángel Di María retribuye los aplausos en Mendoza, de los hinchas de Independiente Rivadavia.

Central en Mendoza: reconocimiento a Ángel Di María y fotos con algunos más

Pol Fernández hará su debut como titular desde su llegada a Arroyito.

Central tiene equipo confirmado: Di María sigue en el banco e ingresan Pol Fernández y Mallo

Ver comentarios

Las más leídas

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Lo último

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Bruno Nápoli: La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura

Bruno Nápoli: "La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura"

Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

El atraso en el pago de aranceles hace imposible sostener alquileres y servicios. La historia de El Cruce, un centro que a fin de año cerró sus puertas

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Por Carina Bazzoni
Central se vio en el espejo de jugar sin Di María ante un rival equiparable y la imagen no le gustó

Por Gustavo Conti
Ovación

Central se vio en el espejo de jugar sin Di María ante un rival equiparable y la imagen no le gustó

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores
Economía

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde
La ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Ovación
Las razones del triunfo de Newells: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Por Rodolfo Parody
Ovación

Las razones del triunfo de Newell's: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Las razones del triunfo de Newells: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Las razones del triunfo de Newell's: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Central mostró su peor cara y dejó atrás una racha que traía como pilar de la buena campaña

Central mostró su peor cara y dejó atrás una racha que traía como pilar de la buena campaña

El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

Policiales
De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

La Ciudad
La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial
La Ciudad

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas
La Ciudad

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Por Tomás Barrandeguy
La ciudad

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

De desertor a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Por Ruth Oitana
La Región

De "desertor" a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste