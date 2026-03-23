Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

En un intento de salida, Mallo le regaló la pelota a Arce, quien anotó el segundo para Independiente Rivadavia. Central cayó en Mendoza

Mallo regresó al equipo auriazul tras superar un desgarro. Cometió un error, pero Central lo necesita para la Libertadores.

La excursión de Central a Mendoza vino con novedades en el equipo de acuerdo a lo que decidió el entrenador Jorge Almirón y algo de lo que sobresalió fue el ingreso de Facundo Mallo, un jugador histórico que el Canalla necesita recuperar cuanto antes, teniendo en cuenta lo que fue su larga inactividad. Eso sí, la presencia del uruguayo no pasó inadvertida por el tremendo error que cometió en el primer tiempo, cuando el partido ya estaba 0-1 para Central, que terminó con el gol del paraguayo Alex Arce para el 0-2.

No hay nadie en Central que se atreva a poner en duda las bondades futbolísticas de Mallo, quien desde que llegó le dio mucha solvencia a la última línea canalla. Pero lo que le ocurrió en esta ocasión en cancha de Independiente Rivadavia fue una mancha en su currículum, nada más que eso.

Parece atinado aclarar algo: el error garrafal que cometió no pareció ser una secuela de su inactividad, porque no tuvo nada que ver con algo relacionado con lo físico, ni siquiera con el timming que un futbolista suele perder cuando pasa demasiado tiempo sin jugar.

Leer más: Central mostró su peor cara y dejó atrás una racha que traía como pilar de la buena campaña

A Mallo se le nubló la vista

Lo que le pasó al uruguayo fue que se le nubló la vista en una jugada muy puntual y en un sector del campo de juego en el que nunca es conveniente arriesgar más de la cuenta.

En medio de un intento de salida clara desde el fondo, el Canalla comenzó a moverla de un lado hacia el otro, hasta que Mallo la abrió para Ovando, el juvenil se la devolvió y el central en lugar de buscar el pase hacia adelante optó por girar y jugar de memoria, pensando que a su lado estaba Gastón Avila.

Pero el Gato se había abierto demasiado para mostrarse como opción de pase y ahí cerquita de Mallo quien estaba era el paraguayo Arce, quien cuando recibió el regalito sólo tuvo que encarar hacia el arco. Cuando pisó el área metió un tremendo derechazo que hizo estéril la resistencia de Jeremías Ledesma.

Fue una especie de golpe de nocaut para el Canalla, que desde ese momento comenzó a estar dos goles abajo. En el complemento, Mallo dejó la cancha (en su lugar ingresó Gaspar Duarte) y la zaga central volvió a ser conformada por Ovando y Avila.

Leer más: Central pagó caro dos errores y se vino de Mendoza con las manos vacías

Desde Aldosivi

Desde aquel partido ante Aldosivi (en Mar del Plata), por la cuarta fecha, que Mallo no jugaba. Almirón consideró que era una buena oportunidad para que volviera a sumar minutos teniendo en cuenta que en un par de semanas comenzará el desafío de la Copa Libertadores de América. Y para una competencia de semejante magnitud, la presencia del uruguayo va a ser necesaria.

Los errores siempre dicen presente en el fútbol y a cualquiera le puede pasar. Le pasó a Mallo, sólo que la falla fue grosera, parte del retrato de una foto fea.