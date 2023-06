Central: en la recta final, el desafío de visitante se potencia

En Central hay temas que están planteados con tanta claridad que por momentos la mención de los mismos suena reiterativa, pero es imposible no hacer mención a ellos. Y así como en cada partido de local se habla del poderío del equipo de Miguel Angel Russo jugando en el Gigante, a la hora de salir de Arroyito la referencia también es ineludible, pero a la inversa. Es que los problemas que demostró tener Central como visitante tuvieron algunos parches en el medio, pero la solución nunca se halló. Y encima el canalla viene de un partido para el olvido en su última presentación afuera, en la derrota contra Banfield. Ahora toca Barracas Central , donde las obligaciones estarán nuevamente sobre la mesa, pero no por el sólo hecho de empezar a corregir la campaña como visitante, sino para pisar un poco más el acelerador en la recta final del torneo.

Son ocho las fechas que restan para el final del torneo y a esta altura suena poco probable que Central pueda meterse de lleno en la pelea por el título, pero ese no es el gran objetivo que está planteado hoy en Arroyito, sino que hay otros mucho más cumplibles. Uno de ellos es finalizar este torneo (el corte de hace recién en el final de la temporada) en zona de clasificación a alguna copa internacional. Pero para ello también será primordial que el equipo comience a amigarse con los resultados cuando le toca jugar fuera del Gigante.

De lo que tampoco hay dudas es que a este equipo no le resulta nada fácil lograr eso. De hecho, en los nueve partidos que disputó como visitante ganó sólo uno, ante Huracán, por la 8ª fecha. Demasiado poco para un equipo con ansias de protagonismo, aunque es inversamente proporcional lo hecho en su cancha y por eso la buena campaña.

Russo y hasta los propios futbolistas se deben preguntar sobre los por qué de esa flaqueza, pero está claro que hasta el momento nadie dio con el diagnóstico exacto.

Por lo ocurrido en las últimas fechas, de Huracán para acá, lo más cercano a una explicación racional estaría relacionada al esquema utilizado y a la efectividad del mismo. Porque, coincidencia o no, las veces que Russo dispuso una defensa con tres marcadores centrales (más dos laterales-volantes) el equipo no perdió. Fueron los casos de Huracán, Atlético Tucumán, Newell’s y Vélez, pero cuando optó por mantener la línea de cuatro en el fondo, que siempre utiliza como local, la cosa no le fue para bien al equipo: además fueron derrotas (Talleres y Banfield).

Central3MB.jpg Komar despeja en el partido frente a Talleres. Ese día el canalla no perdió de visitante. Virginia Benedetto / La Capital

Como dato, aporta y entrega algunos puntos de análisis interesantes, pero no todos en Central (entre ellos el cuerpo técnico) entienden que sólo es cuestión del esquema táctico que se utilice. Es que en el medio hay toda una postura futbolística que potenciar para que el margen de error sea cada vez más pequeño.

De la forma que sea, con el sistema táctico que sea, a este Central de Russo el toca salir nuevamente del Gigante y, por obvias razones, estará una vez más frente al desafío de amigarse con el resultado.

Lo necesita para romper ese molde, pero sobre todo para encarar la recta final del torneo.

Datos canallas

Lobo Medina, el juez ante Barracas

Arbitro.jpeg

Luis Lobo Medina será el árbitro el próximo viernes, cuando Central visite a Barracas Central, a las 15.30. El juez tiene un historia de apenas un partido dirigiendo al canalla. La única vez que lo hizo fue en este torneo, en el empate 1-1 frente a Unión, en el Gigante, por la séptima fecha. Tendrá como colaboradores a Walter Ferreyra (asistente 1), Javier Callegari (asistente 2) y Julio Barraza (4º árbitro).

Dupuy fue titular en México pero no convirtió

Dupuy.jpeg

Luca Martínez Dupuy sumó sus primeros minutos con la selección sub-23 de México en el torneo Maurice Revello (ex Esperanzas de Toulon), en el que el conjunto azteca derrotó por 2 a 1 a la selección mediterránea. El delantero canalla fue titular y salió a los 86, pero no convirtió. Dupuy se perderá algunos partidos más en Central, ya que México jugará el viernes contra Qatar y lunes próximo frente a Australia.

Las Guerreras se juegan a todo o nada

FemeninoVB.jpg

Central se juega un partido clave en el torneo de fútbol femenino este miércoles, en la visita a UAI Urquiza (a las 15.20, DxTV). Es que a cuatro fechas del final, Las Guerreras tienen 36 puntos y están a tres de la punta, que es compartida justamente por UAI Urquiza y Boca, que jugará un rato antes (a las 12) visitando a SAT. El equipo dirigido por Chirola Ledesma perdió un solo partido en el torneo y viene de ganarle a Banfield, en el Gigante.