Central: en la convulsión, la búsqueda de una pizca de fútbol y ánimo

Un momento especial, de quiebre, en medio de un contexto sumamente particular, diferente. Un entrenador histórico que ya no está, otro que tendrá su bautismo de fuego en el más alto nivel, un equipo que debe amoldarse futbolísticamente. Este es el escenario en el que Central afrontará el partido de esta tarde en La Plata ante Gimnasia, pero teniendo muy en claro que no será un partido más. Porque será un choque que marcará el estado anímico en el que el canalla enfrentará la semana previa al clásico del próximo sábado. El mazazo que significó la salida intempestiva de Miguel Ángel Russo aún resuena en todo a Arroyito y bajo esas coordenadas, con Matías Lequi a la cabeza, es tiempo de revitalizar el fútbol, pero fundamentalmente de potenciar el ánimo para bajarle un poco la espuma a esa convulsión que se generó tras el cambio de entrenador. Es Central contra el Lobo, pero parece ser más Central contra Central mismo.