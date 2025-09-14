Central: Holan definió el equipo, con Gaspar Duarte en el tridente de tres cuartos

El entrenador canalla mantuvo la base de los dos últimos partidos, pero optó por dejar al colombiano Jaminton Campaz en el banco de suplentes

Ariel Holan analizó mucho en la previa y se inclinó por lo que consideró el mejor Central que tenía.

Después de varios días de especulación, Ariel Holan dio a conocer los once de Central que recibirán a Boca por la octava fecha del Clausura. Se confirmó lo que se preveía, con el esquema que el Canalla viene utilizando en las últimas dos fechas. La novedad: Gaspar Duarte por Jaminton Campaz .

En esta confirmación de equipo quedó ratificada la intención de Holan, que será que su equipo intente manejar la pelota el mayor tiempo posible.

La posición de Malcorra será, a priori, la misma que la del clásico y también en los dos 45 minutos que se jugaron frente a Sarmiento de Junín. Nacho será el acompañante de Franco Ibarra en el anillo central.

Malcorra Ignacio Malcorra será el principal encargado de que la pelota en Central salga limpia desde el fondo.

El tridente ofensivo canalla

La duda que había sobre la mesa estaba en los nombres de tres cuartos de cancha, donde había tres futbolistas para dos lugares y quienes acompañarán a Ángel Di María son Santiago López y Gaspar Duarte. Jaminton Campaz, al banco

KOmar Juan Cruz Komar se mantiene en la zaga central canalla. Viene de hacer buenos partidos.

También se confirmó la ratificación por parte del entrenador hacia Juan Cruz Komar, quien se mantiene en el equipo como primer marcador Central. Facundo Mallo aguardará otra vez una chance desde el banco de suplentes.

Los once de Central

De esta forma, el Canalla formará con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María y Gaspar Duarte; Alejo Veliz.