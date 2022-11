Central hizo historia en el fútbol femenino y eliminó a Boca de la Copa Federal

Para dejar en el camino a un rival como Boca, campeón argentino y sub campeón de América, Central tenía que hacer un partido casi perfecto. Y el equipo de Damián “Chirola” Ledesma lo hizo.

En el primer tiempo las canallas salieron a jugarle de igual a igual al mejor equipo del país. Boca siempre es Boca. Y si bien no tuvo a algunas de sus figuras que lograron el segundo lugar en la Copa Libertadores que terminó hace poco, su entrenador, Jorge Martínez, presentó lo mejor que tenía.

Las tres delanteras de Central (Lara López, Paula Salguero y Verónica Acuña) ejercían una presión alta y no permitían que Boca salga con facilidad. Pero el motor de las canallas sin dudas fue Valentina Clerc. La 5 de Central fue un pulpo en la mitad de la cancha y hasta se animó a poner un par de pases filtrados para Lara López quien tuvo dos chances para abrir el marcador.

Cuando Boca emparejó el partido Central tuvo algo de fortuna para marcar el primer gol a los 32'. Un tiro libre desde el sector izquierdo de Virginia Coronel y Gabriela Barrios quien en su afán de despejar, de cabeza, venció su propia valla y las rosarinas se pusieron arriba en el marcador.

Las xeneizes no se quedaron atrás y fue Camila Gómez Ares con un remate de afuera del área quien puso el 1 a 1 cuando se moría la primera etapa y había que volver a empezar

En el segundo tiempo había comenzado parejo. A los 53’ un lateral de Julieta Palmisano que recibe Daiana Gómez, gran zurdazo de la 10 pero entre la arquera Dulce Tórtolo y el travesaño le negaron el gol a Central. El rebote le quedó a Verónica Acuña y colocó el 2 a 1 de cabeza.

Central nunca renunció a jugar. Hizo un partido muy inteligente pero solidario. Con Lara López y Verito Acuña ayudando en la marca cuando la jugada lo necesitaba. Con Nadia Fernández que se puso el overol para cortar el circuito de juego en la mitad de la cancha y con dos zagueras como Valentina Mana y Coronel que les dijeron a las delanteras de Boca “acá no pasarás”.

Y cuando las papas quemaban apareció la figura de Paulina Aprile. La arquera de Central de tan solamente 14 años no hizo extrañar para nada la ausencia de Vanina Correa y tuvo un par de intervenciones para consolidar este triunfo de Central y hacer historia en el fútbol femenino.

El elenco de Chirola Ledesma salió a la cancha con: Paulina Aprile; Julieta Palmisano, Valentina Mana, Virginia Coronel y Elen Leroyer Nadia Fernández, Martina Clerc y Daiana Gómez (71’ Estefanía Laxagueborde); Lara López (90’+2 Candela Larrondo), Paula Salguero (90’+2 Abigail Ponce) y Verónica Acuña (71’ Belén Días).

Quedaron en el banco: Martina Pagura, Sofía Arceo, y Emilia Boccalini.

Luego del partido Damián Ledesma le dijo a Ovación: “Estoy muy contento con el triunfo. Fue un partido muy duro y las chicas hicieron un esfuerzo enorme. Representar a Central y las exigencias que tiene el club me dejan muy tranquilo porque se en el lugar donde estoy. Es un premio para estas chicas y vamos a ir por más. Estoy muy agradecido porque pasamos pero no me quiero conformar. Fuimos justos ganadores. El rival propuso pero a la larga nuestro triunfo fue justo”.

