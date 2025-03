Central: hay un jugador clave casi descartado para jugar ante River

Ariel Holan trabaja en la conformación del equipo y ya tiene bastante claro a quién no arriesgará. Uno de ellos es Carlos Quintana. Navarro tampoco jugaría

Holan tiene en claro que de aquí hasta el final de la fase regular no arriesgará a ningún jugador.

Respecto a otros futbolistas que vienen arrastrando sendas molestias, Federico Navarro posiblemente no sea arriesgado, por lo que deberá esperar hasta el partido ante Vélez para reaparecer.

De esta forma, en la zaga central se le abriría nuevamente una posibilidad a Juan Cruz Komar , ya que Juan Giménez está llevando adelante un reacondicionamiento físico, lo que le impediría estar entre los once.

Aquella lesión de Quintana

Quintana no pudo terminar el partido ante Gimnasia (debió ser reemplazado en el primer tiempo) por una molestia muscular. Los estudios que le realizaron determinaron que no había lesión, pero igual se entrenó estas dos últimas semanas de manera diferenciada.

Holan2.jpeg Quintana se exige y Holan observa. El zaguero central no llega al ciento por ciento desde lo físico.

Es por eso que el entrenador no lo contaría para el sábado. Es que la idea es no arriesgar a nadie y el zaguero central seguramente no llegará al ciento por ciento desde lo físico.

Esa vacante que se abre en la zaga central recaería en Komar, que fue quien lo reemplazó contra Gimnasia. El último partido de titular de Komar fue ante Boca, en La Bombonera.

>>Leer más: Central ante River: cómo le fue a Ariel Holan enfrentando al Muñeco Gallardo

Giménez, con un trabajo especial

Ese lugar podría haber sido ocupado por Giménez, pero el juvenil está llevado adelante un trabajo especial desde lo físico (no hizo pretemporada porque estaba disputando el Sudamericano sub-20 en Venezuela), por eso no viajó a entrenar tampoco con la selección que dirige Diego Placente.

NavarroSSM.jpeg Federico Navarro se lesionó frente a Talleres y desde ese día no volvió a jugar en Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El que sí está en condiciones de volver es Facundo Mallo, quien ya se recuperó del desgarro que sufrió en el inicio del clásico. Esa lesión dejó al futbolista afuera de los últimos cuatro partidos.

>>Leer más: El raro caso de los dos primeros jugadores de Central en llegar a las cuatro amarillas

En tanto, Navarro viene de un desgarro contra Talleres (ante Gimnasia no fue ni siquiera al banco) y tampoco sería arriesgado. Allí Holan debe encontrar una alternativa, que podría ser Tomás O’Connor.

En el último partido estuvo Santiago Segovia, pero en esta ocasión el DT se inclinaría por un futbolista de mayor experiencia.