Central fue un espanto y sacó un "puntito" ante un mediocre Barracas

No perdió de visitante y es noticia. No se volvió a Rosario con las manos vacías y también tiene un costado valorable. Pero la realidad es que Central jugó un pésimo partido ante el limitado Barracas Central y no pasó del 0 a 0. El equipo de Miguel Russo sigue con su insoportable liviandad cada vez que sale del Gigante y casi no pateó al arco en su excursión a Buenos Aires. Era la chance de dar un salto de calidad y seguir metido en lote de arriba hasta el final. Pero Central nunca se sintió el guapo de la película y hasta pasó algunos sofocones. Un puntito para acumular en las tablas coperas del año que viene. Y acentuando la deuda externa que arrastra este ciclo, que de local es arrollador. Más que nunca, se vio la cara endeble del canalla.