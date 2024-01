Central: Franco Ibarra está cada vez más cerca y con las mejores referencias

El trabajo de la dirigencia y la secretaría técnica en lo que tiene que ver con la búsqueda de refuerzos no se detiene, pese a que todavía no hubo ninguna cara nueva que haya sido confirmada de manera oficial. No obstante, hay un nombre que tarde o temprano se convertirá en jugador de Central y se trata de Franco Ibarra, el volante central surgido de Argentinos Juniors y que en estos últimos años actuó en la Major League Soccer de Estados Unidos. Y frente a un futbolista del que no se tiene mucho registro, nada mejor que las referencias de quienes lo vieron jugar muy de cerca. ¿El tenor de esas opiniones? Las mejores. ¿De parte de quiénes? De dos excanallas, que lo tuvieron de compañero como Matías Caruzzo y Elías Gómez.