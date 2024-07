Central: "Felicidad por el objetivo cumplido", el mensaje de todas las voces canallas

“Ahora hay que descansar, volver a Rosario y jugamos el sábado un partido importante de local (ante Huracán). Hay muchas cosas que se disfrutan, que muchos no ven, pero se hace un gran esfuerzo por parte de todos”, apuntó el DT auriazul en el Beira-Rio.

Y continuó: “hay muchas cosas para mejorar pero el nivel es bueno, me cuesta decidir a quién poner, lo de Jony Gómez es bueno, lo del Bicho (Campaz) también, seguimos creando y estas situaciones nos elevan. Siempre buscamos más, no nos quedamos con lo conseguido”.

También habló el autor del gol Agustín Sández: “Estoy contento por poder ayudar al grupo por el gol, las sensaciones son de felicidad. Veníamos haciendo las cosas bien, hicimos un gran esfuerzo y le pudimos dar alegría a la gente de Central”.

En tanto, el máximo referente canalla, Marco Ruben, analizó que “fue un partido durísimo ante un rival de gran jerarquía y nos vamos con esta clasificación que para nosotros es un montón. Sacamos la ventaja en nuestra cancha. Acá logramos un gol en el primer tiempo y eso nos dio aire. Después defendimos con el corazón en cada pelota. Una cancha difícil, ante un gran rival y logramos el objetivo”.

También se manifestó el arquero Jorge Broun: “Al final del partido ya se me caí el párpado y veía nublado, fue en una jugada que me llevó puesto creo que Rafael Santos Borré, era una pelota complicada, pero la pude sacar y no terminó en gol”.

Y concluyó el gran arquero auriazul con una amplia sonrisa: “le agradezco a la gente que nos acompañó y siempre nos apoya. Le pudimos dar una alegría y que puedan volver tranquilos a Rosario.

En tanto, Lautaro Giaccone, dijo al pasar a la salida del vestuario que “con tal de jugar algunos minutos le agradezco a Miguel”.

La figura de la noche

Y por último salió de la cancha la figura del partido, el volante Jonatan Gómez, y analizó la clasificación. “El gol de la apertura nos ayudó mucho, hicimos un desgaste grande y estamos muy contentos porque ganamos el pasaje a la próxima fase. Después del gol manejamos la diferencia. La verdad que estoy feliz porque el equipo logró el objetivo y en lo personal uno siempre trata de dar lo mejor y estamos en octavos de final de la Sudamericana”.

“La función mía era tapar la derecha de ellos, lo pude hacer y no tuvimos tantos problemas. Creo que tuvieron mucho la pelota, pero no llegaron con tanto peligro. Llegaban hasta el área, pero no podían profundizar y con el correr de los minutos le quitamos ritmo”, explicó.

Y Gomito concluyó: “los mantuvimos bien y nos ayudó mucho empezar ganando el partido y luego hicimos un trabajo táctico sensacional. Desde antes del partido tenía la sensación de que íbamos a pasar de ronda. El equipo está muy bien preparado y sabíamos que el semestre pasado las cosas no nos habían salido bien. Después de conseguir un título uno inconscientemente se relaja y ahora estamos muy bien”.