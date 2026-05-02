Central: este sábado podrían achicarse a tres los posibles rivales de octavos de final del Apertura

Este sábado se juegan partidos clave de la zona A, de la que saldrá el adversario de Central en el primer cruce de los playoffs del Apertura

Central va. Franco Ibarra llegó a tres amarillas en la Copa Libertadores y así sería titular el domingo ante Tigre.

Central se prepara para lo que será el último acto del Apertura, cuando este domingo, a las 16, reciba a Tigre en el Gigante de Arroyito. Será el cierre de la fase regular, donde el Canalla definirá su posición en la tabla de la zona B, donde ya tiene asegurado el cuarto puesto y podría escalar al segundo o al tercer escalón.

Pero este sábado podría saber cómo queda establecida la grilla definitiva de cruces con sus posibles rivales si se dan algunos resultados en la zona A.

Primero hay que decir que en cuanto a lo futbolístico el ánimo está por las nubes en el predio de Arroyo Seco tras la victoria 3 a 0 del pasado martes ante Universidad Central de Venezuela, que catapultó al equipo de Jorge Almirón a la primera posición del grupo H de la Copa Libertadores.

Ahora será el turno de cerrar la etapa regular del Apertura. Y Tigre será el rival de turno este domingo en el Gigante.

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Los ojos en el posible rival

Sin ninguna duda, este sábado en el campamento auriazul estarán pendientes de la definición de la zona A, de donde saldrá el rival de octavos de final de los canallas, en un partido que se jugará en el Gigante y que servirá además para lograr una gran recaudación para la tesorería auriazul.

Central ya se metió en los octavos de final de los playoffs para definir el título del Apertura 2026.

El Canalla por ahora está en el cuarto puesto del grupo B y jugaría con Lanús, que es el quinto de la zona A, en condición de local.

Pero todo puede cambiar el fin de semana y hay más rivales potenciales para el Canalla por los corrimientos de puestos que se pueden dar en las dos zonas.

Los tres puestos de Central

De mínima, Central será cuarto de su zona, pero también podría finalizar en la tercera ubicación (chocaría ante el sexto) o en la segunda posición (se mediría con el séptimo) y entonces crecen las opciones de posibles rivales.

Hasta ahora el menú canalla incluye a siete probables rivales antes de jugarse la última fecha (que es la novena por el paro que la aplazó): Lanús, Talleres, San Lorenzo, Independiente, Unión, Defensa y Justicia e Instituto.

En este sentido este sábado podría ser decisivo para lo será la resolución de su rival de octavos de final.

Porque por la zona A jugarán, a las 14.30, Lanús v. Deportivo Riestra y, a las 18.45, San Lorenzo v. Independiente y Unión v. Talleres. Si gana Unión y hay un vencedor en el clásico entre el Ciclón y el Rojo, la grilla de la zona A de posibles rivales canallas estará definida (quinto al séptimo puesto).

Luego, el domingo llegará la resolución del propio grupo de Central y allí los partidos que importan son los que jugarán a las 16 Central v. Tigre y Gimnasia v. Argentinos; y después a las 18.30, River v. Atlético Tucumán.

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Podría resolverse el lunes

Y si todavía no hubo definición de los puestos de clasificación habrá que esperar al lunes. A las 17 jugarán Gimnasia (M) v. Defensa y Justicia (Zona A) y a las 21.30, Estudiantes (Río Cuarto) v. Instituto (interzonal).

En consecuencia, según se den los resoluciones de las zonas, hay posibilidades de que Central conozca ya el domingo por la noche a su adversario de octavos de final, pero también cabe la posibilidad de que haya que esperar hasta el lunes.

Es que si Instituto queda con un mínimo de chances de meterse la incógnita se extenderá al lunes.