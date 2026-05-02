La Capital | Ovación | Central

Central: este sábado podrían achicarse a tres los posibles rivales de octavos de final del Apertura

Este sábado se juegan partidos clave de la zona A, de la que saldrá el adversario de Central en el primer cruce de los playoffs del Apertura

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

2 de mayo 2026 · 06:10hs
Central va. Franco Ibarra llegó a tres amarillas en la Copa Libertadores y así sería titular el domingo ante Tigre.

Central va. Franco Ibarra llegó a tres amarillas en la Copa Libertadores y así sería titular el domingo ante Tigre.

Central se prepara para lo que será el último acto del Apertura, cuando este domingo, a las 16, reciba a Tigre en el Gigante de Arroyito. Será el cierre de la fase regular, donde el Canalla definirá su posición en la tabla de la zona B, donde ya tiene asegurado el cuarto puesto y podría escalar al segundo o al tercer escalón.

Pero este sábado podría saber cómo queda establecida la grilla definitiva de cruces con sus posibles rivales si se dan algunos resultados en la zona A.

Primero hay que decir que en cuanto a lo futbolístico el ánimo está por las nubes en el predio de Arroyo Seco tras la victoria 3 a 0 del pasado martes ante Universidad Central de Venezuela, que catapultó al equipo de Jorge Almirón a la primera posición del grupo H de la Copa Libertadores.

Ahora será el turno de cerrar la etapa regular del Apertura. Y Tigre será el rival de turno este domingo en el Gigante.

Leer más: Central: Almirón evalúa si rota a las principales espadas ofensivas para recibir a Tigre

Los ojos en el posible rival

Sin ninguna duda, este sábado en el campamento auriazul estarán pendientes de la definición de la zona A, de donde saldrá el rival de octavos de final de los canallas, en un partido que se jugará en el Gigante y que servirá además para lograr una gran recaudación para la tesorería auriazul.

Central ya se metió en los octavos de final de los playoffs para definir el título del Apertura 2026.

El Canalla por ahora está en el cuarto puesto del grupo B y jugaría con Lanús, que es el quinto de la zona A, en condición de local.

Pero todo puede cambiar el fin de semana y hay más rivales potenciales para el Canalla por los corrimientos de puestos que se pueden dar en las dos zonas.

Los tres puestos de Central

De mínima, Central será cuarto de su zona, pero también podría finalizar en la tercera ubicación (chocaría ante el sexto) o en la segunda posición (se mediría con el séptimo) y entonces crecen las opciones de posibles rivales.

Hasta ahora el menú canalla incluye a siete probables rivales antes de jugarse la última fecha (que es la novena por el paro que la aplazó): Lanús, Talleres, San Lorenzo, Independiente, Unión, Defensa y Justicia e Instituto.

En este sentido este sábado podría ser decisivo para lo será la resolución de su rival de octavos de final.

Porque por la zona A jugarán, a las 14.30, Lanús v. Deportivo Riestra y, a las 18.45, San Lorenzo v. Independiente y Unión v. Talleres. Si gana Unión y hay un vencedor en el clásico entre el Ciclón y el Rojo, la grilla de la zona A de posibles rivales canallas estará definida (quinto al séptimo puesto).

Luego, el domingo llegará la resolución del propio grupo de Central y allí los partidos que importan son los que jugarán a las 16 Central v. Tigre y Gimnasia v. Argentinos; y después a las 18.30, River v. Atlético Tucumán.

Leer más: Central y el partido del amor: referentes del club participaron de una movida de fútbol inclusivo

Podría resolverse el lunes

Y si todavía no hubo definición de los puestos de clasificación habrá que esperar al lunes. A las 17 jugarán Gimnasia (M) v. Defensa y Justicia (Zona A) y a las 21.30, Estudiantes (Río Cuarto) v. Instituto (interzonal).

En consecuencia, según se den los resoluciones de las zonas, hay posibilidades de que Central conozca ya el domingo por la noche a su adversario de octavos de final, pero también cabe la posibilidad de que haya que esperar hasta el lunes.

Es que si Instituto queda con un mínimo de chances de meterse la incógnita se extenderá al lunes.

Noticias relacionadas
El entrenador de Central, Jorge Almirón, participó de la movida inclusiva.

Central y el partido del amor: referentes del club participaron de una movida de fútbol inclusivo

Temperley festejó un triunfazo en la Liga Federal de Básquet ante Olimpia de Venado Tuerto.

Temperley pisó fuerte en República de la Sexta y derrotó a Olimpia en la Liga Federal de Básquet

Pablo Vitamina Sánchez se formó y fue campeón con Central como futbolista, y también lo dirigió como entrenador. Ahora puede salir campeón con Olimpia.

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

Alan Paolini lleva adelante un avance de Central ante San Martín de Marcos Juárez. Cuarto triunfo canalla en la Liga Federal de Básquet.

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

Ver comentarios

Las más leídas

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Entre el presente y el futuro: quién será el arquero de Newells en el torneo Clausura

Entre el presente y el futuro: quién será el arquero de Newell's en el torneo Clausura

Lo último

El prólogo del sprint de Franco Colapinto lo dio Nicolás Varrone, con gran actuación en la Fórmula 2

El prólogo del sprint de Franco Colapinto lo dio Nicolás Varrone, con gran actuación en la Fórmula 2

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: ya hizo 15 visitas oficiales desde 2023

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: ya hizo 15 visitas oficiales desde 2023

"Satellites on fire": cómo funciona la app creada por rosarinos que detecta incendios en tiempo real

La plataforma trabaja con satélites públicos de la Nasa. Sus creadores, tres jóvenes de 22 años, se conocieron en el colegio ORT de Rosario

Satellites on fire: cómo funciona la app creada por rosarinos que detecta incendios en tiempo real
Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormir para sobrevivir

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormir para sobrevivir

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución
La Ciudad

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas en plena crisis

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas en plena crisis

Obras clave: ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

Obras clave: ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Entre el presente y el futuro: quién será el arquero de Newells en el torneo Clausura

Entre el presente y el futuro: quién será el arquero de Newell's en el torneo Clausura

Recomendaciones en Netflix para el fin de semana: una serie, una película y un documental

Recomendaciones en Netflix para el fin de semana: una serie, una película y un documental

Ovación
Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Central: este sábado podrían achicarse a tres los posibles rivales de octavos de final del Apertura

Central: este sábado podrían achicarse a tres los posibles rivales de octavos de final del Apertura

Rugby, Copa Banco Macro: partidos de alto voltaje para la cuarta fecha del Regional del Litoral

Rugby, Copa Banco Macro: partidos de alto voltaje para la cuarta fecha del Regional del Litoral

Policiales
Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

La Ciudad
La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución
La Ciudad

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormir para sobrevivir

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormir para sobrevivir

Estación Transformadora Mendoza: etapa final de una obra que beneficiará a 300 mil usuarios de la EPE

Estación Transformadora Mendoza: etapa final de una obra que beneficiará a 300 mil usuarios de la EPE

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas en plena crisis

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas en plena crisis

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Neri Bandiera, el trotamundos rosarino que le hizo un golazo al Mineiro en la Sudamericana
Ovación

Neri Bandiera, el trotamundos rosarino que le hizo un golazo al Mineiro en la Sudamericana

Recomendaciones en Netflix para el fin de semana: una serie, una película y un documental
Zoom

Recomendaciones en Netflix para el fin de semana: una serie, una película y un documental

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica
Ovación

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

Investigan un ataque con una sustancia tóxica en la capital provincial
La Región

Investigan un ataque con una sustancia tóxica en la capital provincial

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta
La Ciudad

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

El gobierno decidió reabrir la Sala de Prensa de la Casa Rosada
Política

El gobierno decidió reabrir la Sala de Prensa de la Casa Rosada

Jorgelina Cardoso: Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo
La Ciudad

Jorgelina Cardoso: "Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo"

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal
Política

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Milei se convirtió en un muñeco Lego para el Día del Trabajador
Política

Milei se convirtió en un muñeco Lego para el Día del Trabajador

Hay 143 mil santafesinos que buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
Política

Hay 143 mil santafesinos que buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador
La Ciudad

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+
Zoom

Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores
Policiales

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Cómo preparar locro bueno, bonito y barato para este Día del Trabajador
Información General

Cómo preparar locro bueno, bonito y barato para este Día del Trabajador

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa
La Ciudad

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Por Claudio Berón
Policiales

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Cayó en el casino un acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto
Policiales

Cayó en el casino un acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto