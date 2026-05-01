Central y el partido del amor: referentes del club participaron de una movida de fútbol inclusivo Con las presencias de Gonzalo Belloso, Jorge Almirón y el Rifle Castellano, el Canalla vivió una jornada solidaria con los chicos del fútbol inclusivo 1 de mayo 2026 · 17:53hs

El entrenador de Central, Jorge Almirón, participó de la movida inclusiva.

Muchas veces ganar los tres puntos no es lo más importante en el fútbol. La solidaridad, la empatía, la inclusión y el compromiso social valen más que cualquier victoria o circunstancial éxito deportivo. Y Central vivió otro ejemplo en este sentido con una actividad para aplaudir y copiar en todos los ámbitos de la vida.

Este jueves por la tarde, el presidente auriazul Gonzalo Belloso, el técnico del primer equipo Jorge Almirón y el colaborador Hernán Rifle Castellano participaron de una movida llena de compromiso y amor.

Porque los tres estuvieron presentes en una práctica en el Clubsito en una jornada llena de fútbol y sonrisas junto a los chicos del fútbol inclusivo del club.

Así, el fútbol fue el motor de una movida que siempre pone en el eje en la inclusión y en tenderle una mano a la diversidad. Una gran cruzada canalla, donde los chicos pudieron compartir un momento inolvidable con referentes del club.

Leer más: El técnico rosarino y ex-Central que el domingo puede dar la vuelta olímpica con un grande de Sudamérica RC1 Central, gran presente y solidaridad Si bien Central atraviesa una muy buena actualidad futbolística, con el equipo clasificado a los octavos de final del torneo Apertura y siendo líder del grupo H de la Copa Libertadores, este gran presente no le impide movilizarse para realizar actividades inclusivas como la desarrollada en el Clubsito. RC3 RC2