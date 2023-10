Central: este año comenzaría la reforma del Gigante de Arroyito

Ese es sin dudas el dato saliente, aunque hay otro no menos importante y es que mientras no se pueda utilizar el Gigante, el equipo haría las veces de local en el predio de Arroyo Seco. Las alternativas de Newell’s o Unión quedaron casi descartas, al igual que San Nicolás, que encima es en otra provincia.

En medio de una reforma integral del estadio, una de las finalidades de la misma es ampliar la capacidad entre siete mil y ocho mil espectadores. Por allí no tiene nada que ver, pero es probable que la obra esté contemplada frente a la posibilidad del regreso de Angel Di María. Atendiendo a la incertidumbre que reina en el país desde lo económico, por estos días estiman que la obra tendría un costo que rondaría los cinco millones de dólares.

El sistema de ampliación es similar a lo que hizo River en el estadio Monumental, de hecho trabajarían los mismos prestadores que lo hicieron en la institución millonaria, que, casualmente, son los mismos que están llevando a cabo la construcción de la cancha de césped sintético en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria.

Esta reforma contemplaría el achicamiento de algunos metros del campo de juego y lo que no se eliminaría es el foso perimetral, que es lo que posibilita el drenaje de la cancha. Sí quedaría cubierto por las nuevas tribunas. En lo que hace a los accesos, la idea es que cada tribuna tenga el propio para agilizar el ingreso y la salida de los hinchas. En principio, el cerramiento de los codos, con esta estructura, no sería posible.

Arroyo.JPG La cancha principal del predio de Arroyo Seco sería el lugar elegido para que Central haga las veces de local.

Como dijo Belloso en su momento, aspiran a que la obra no lleve más de tres meses, por lo que el canalla deberá ir a jugar a otro lado. Y la cancha elegida no sería otra más que la de Arroyo Seco, donde alguna vez hizo de local Tiro Federal. Allí serán necesarias algunas obras puntuales, sobre todo en los vestuarios, que por supuesto ya fueron contempladas. Si ese es el lugar elegido para jugar, habría capacidad para unos 20 mil espectadores, con exclusividad para los socios. Y si bien todavía no hay nada confirmado, quienes accedan a un partido no tendrán prioridad para el próximo.

Hasta que la obra no esté a punto de iniciarse no habrá nadie del club que la confirme, ya que la idea es esperar ese momento. De hecho, hubo quienes advirtieron que ya hay algunas ideas, desde lo comunicacional, para anunciar los trabajos, “seguramente cuando las máquinas ya estén dentro del estadio”. Más allá de eso, en Central está la idea de reformar el Gigante lo antes posible y si no ocurre nada raro está todo dado para que sea en el próximo receso.